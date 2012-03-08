Люди прийшли привітати Тимошенко із 8 березня під стіни Качанівської колонії

У Харкові під стінами Качанівської виправної колонії, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, збираються люди, щоб привітати екс-прем’єра з 8 Березня.

Як передає кореспондент УНІАН, на цю хвилину під колонією перебуває близько 100 осіб, і люди продовжують підходити.

Учасники акції тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина», а також транспаранти з написами: «Юлі – волю!», «Не всі політики однакові», «Ромни проти політичних репресій», «Кіровоградщина вітає Юлію Тимошенко з 8 Березня!».

За словами заступника голови Харківською обласної організації ВО «Батьківщина» Ірини ЄФРЕМОВОЇ, люди зібралися під колонією для того, щоб висловити підтримку Ю.ТИМОШЕНКО та привітати її з жіночим святом.

І.ЄФРЕМОВА повідомила, що в Харків для привітання Ю.ТИМОШЕНКО прибудуть делегації партійних організацій «Батьківщини» з Кіровограда, Луганська, Сум та Києва, а також народні депутати України Юрій ОДАРЧЕНКО та Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ.

І.ЄФРЕМОВА зазначила, що люди, які беруть участь у заході, спробують через охоронців колонії передати квіти для Ю.ТИМОШЕНКО.

Працівники ДАІ перекрили рух автомобільного транспорту вулицею Вишневою, де проходить акція.