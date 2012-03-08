Янукович дякує «кожній» українській жінці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав жінок з Міжнародним жіночим днем 8 Березня.

«Сердечно вітаю вас із прекрасним весняним святом – Міжнародним жіночим днем. Ви є втіленням любові, вірності, ніжності, материнського тепла, і ваша виваженість і мудрість є запорукою миру і злагоди у суспільстві», - йдеться у вітанні глави держави, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

В.ЯНУКОВИЧ висловив щиру повагу та вдячність кожній українській жінці за щоденне піклування про родину, активну життєву позицію, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток нашої держави.

«Як Президент України я робитиму все можливе, щоб ви жили в добрі й достатку, щоб здійснилися ваші мрії та сподівання», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.

Він побажав жінкам міцного здоров'я та сімейного благополуччя. «Нехай кожний день буде для вас щасливим, сонячним і радісним», - йдеться у вітанні.