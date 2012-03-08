Жінки України вимагають звільнити Тимошенко

Велика група жінок України, фахівців з різних галузей культури, науки, журналістики, жінки різних поколінь і різних географічних широт, виступили на підтримку відкритого листа до впливових жінок планети, який підписали Ліна КОСТЕНКО, Ніна МАТВІЄНКО та Олександра КУЖЕЛЬ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Цей лист закликає розглянути можливість застосувати санкції стосовно нинішнього українського керівництва, щоб змусити його адекватно реагувати на вимоги міжнародної спільноти, припинити політичне переслідування опозиції, звільнити Юлію ТИМОШЕНКО та інших опозиціонерів і тим самим повернути Україну на дорогу демократії, відповідального і змістовного діалогу з ЄС та майбутньої євроінтеґрації, підкреслюється в повідомленні.

«Висловлюємо підтримку і солідарність підписантам та рішуче долучаємось до їхнього заклику. В «центрі Європи» організовано ганебне і зухвале судилище над жінкою-опозиціонеркою, що мала мужність виступити проти сьогоднішнього політичного режиму. Це судилище – продуманий у вищих ешелонах влади цинічний спектакль міжнародного масштабу, спрямований на припинення руху України до Європи, на приниження і дискредитацію країни через некомпетентну і продажну судову систему, через безкарне знущання влади над своїми опонентами, через приниження жінки – колишнього прем’єр-міністра – в її людському, фізичному, моральному вимірах», - йдеться у колективному зверненні, підписаному понад 60-ма відомими жінками України.

В документі також констатується, що Ю.ТИМОШЕНКО – не єдиний політв'язень в Україні. Зокрема, серед інших опозиціонерів за ґратами є люди, що з важкими захворюваннями тривалий час перебувають в ув’язненні, не отримуючи відповідної медичної допомоги. А це дорівнює тортурам – за нормами цивілізованого світу, наголошують підписанти звернення.

«Ми захищаємо не лише конкретну людину, а основні принципи демократії, тобто реальну можливість вибирати альтернативну владу, мати громадянські свободи і право на рівність перед законом», - стверджують відомі українські жінки. Вони нагадали, що одностайну позицію всього демократичного світу висловив нещодавно очільник МЗС Швеції Карл БІЛЬДТ, сказавши, що ключ до підписання угоди України з ЄС знаходиться в камері Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогоднішня влада має віддати цей ключ свободи українському суспільству. Ця влада повинна припинити провадити свій політичний дискурс виключно репресивно-каральними методами та перейти на суто виборчий дискурс згідно з правилами демократії», - закликають підписанти звернення.

Його, зокрема, підписали Лариса БРЮХОВЕЦЬКА, мистецтвознавець, головний редактор журналу «Кіно-Театр», Заслужений працівник культури України; Марія БУРМАКА, співачка, кандидат філологічних наук, лауреат премії імені Василя Стуса, кавалер Ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, народна артистка України; Ірина ЖИЛЕНКО, поетеса, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, премій імені Володимира Сосюри та Василя Стуса; Лариса МАСЕНКО, доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Оксана ПАХЛЬОВСЬКА, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Римського університету «Ла Сап’єнца», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, премій Василя Симоненка та Олени Теліги, кавалер Ордена «За інтелектуальну відвагу» та інші.