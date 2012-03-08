Експерти розповіли, скільки років Рибакову і Забзалюку боятись арешту

12:35, 08 березня 2012
Політика
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Можливість притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, який дав хабара колезі за перехід у іншу фракцію, існує протягом 10-15 років

Можливість притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, який дав хабара колезі за перехід у іншу фракцію, існує протягом 10-15 років з часу скоєння злочину повідомляє ТСН.

Про це йдеться у коментарі Центру політико-правових реформ стосовно відповіді заступника Генпрокурора Віктора Занфірова на заяву народного депутата Романа Забзалюка про факти хабарництва у парламенті.

"Злочин, передбачений частиною 4 статті 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а злочин, передбачений частиною 4 статті 369 (Пропозиція або давання хабара) КК України – до категорії тяжких злочинів. Отже, можливість притягнення відповідних суб'єктів (зокрема, і народних депутатів, - ред.) до кримінальної відповідальності – за визначеними статтею 49 КК України строками давності - триватиме п'ятнадцять і десять років, відповідно", - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, 23 грудня 2011 року депутат ВР Роман Забзалюк вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого Забзалюк заявив, що ніколи не залишав лав фракції "БЮТ-Батьківщина", а його формальний перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" був спеціально спланований керівництвом його фракції, щоб з'ясувати, за скільки "перекуповують" депутатів.

 

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