Депутати пронесли в Качанівську колонію квіти для Тимошенко

Група народних депутатів на чолі із заступником голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрієм ОДАРЧЕНКОМ пройшла на територію Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати взяли з собою кілька букетів білих тюльпанів та троянд.

За словами народних депутатів, якщо їм не вдасться передати квіти Ю.ТИМОШЕНКО, вони привітають інших засуджених.

За кілька хвилин перед цим народний депутат України Володимир ФІЛЕНКО спробував пройти на територію колонії, однак охорона закладу не відкрила йому ворота.

Після цього В.ФІЛЕНКО перекинув букети квітів через огорожу колонії.

«Це свого роду повітряний привіт. Нехай вони хоч так привітають жінок», - сказав він.

У ці хвилини до учасників мітингу приєдналися близько 70 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, які на двох автобусах прибули з Києва.

Київські учасники акції тримають символіку «Батьківщини», транспаранти з написами: «Бандюкович – кат України», «Розп’яли Феміду, скривдили Батьківщину», а також плакати із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО.

Учасники акції провели театралізовану акцію «Побиття Ірода», під час якої кілька оголених чоловіків символічно побили та прогнали людину в масці із зображенням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Після цього вони випустили білих голубів, що символізували звільнення політичних в’язнів.

Під стінами Качанівської колонії учасники мітингу облаштували сцену та встановили звукопідсилювальну апаратуру. Зі сцени виступили кілька народних депутатів, після чого розпочався святковий концерт за участю співаків-аматорів.

У ці хвилини перед Качанівською колонією продовжується мітинг, у якому загалом беруть участь близько 300 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО з різних регіонів України.