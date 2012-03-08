Москаль: Революція може початися з того, що комусь на ногу наступлять

Під час робочих поїздок Геннадій Москаль не чув жодного хорошого слова на адресу влади.

Про це він розповів в інтерв'ю "Газеті по-українськи" .

"Це дзвоник для неї. Від влади чекають конкретних дій, покращення життя. А Партії регіонів немає з чим іти до людей. Недавно був на зустрічі у Вінницькій області. Там один чоловік кожні 10 хвилин говорив, що треба брати автомати і всіх перестріляти. Народ каже: "Ми їх розірвемо". Люди закликають до фізичного насилля та знищення. І не жартують", - зауважив політик.

За словами Москаля, поки що українці розгублені.

"Політичним грипом у відношенні до конкретної партії люди не захворіли. Вони захворіли зневірою у правлячу верхівку", - сказав він.

Революція може початися з того, що комусь у тролейбусі на ногу наступлять, вважає нардеп.

"А може бути, коли 20 чоловік із якогось райцентру підуть на Київ. Щоб захопити владу, треба сто тисяч людей. Оточити Адміністрацію президента, Кабмін, Верховну Раду. Міліція перейде на бік людей, а армії як такої в нас немає. Громадянської війни не буде", - каже Москаль.

На його думку, поки що люди не виходять на вулицю, бо немає лідера.

"Звільніть Луценка, і через місяць у Києві будуть сто тисяч людей. І міліція, армія та СБУ перейдуть на їхній бік", - додав Москаль.