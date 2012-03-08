Доля львівської газети "Експрес" вирішиться 15 березня

Учасники шостого засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів, що відбудеться 15 березня, обговорять ситуацію довкола львівської газети «Експрес».

Про це повідомила прес-секретар Президента, керівник створеної в рамках програми «Відкрита розмова» Міжвідомчої робочої групи Дарія ЧЕПАК, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

На засідання Міжвідомчої робочої групи запрошені всі сторони конфлікту, а також члени Комітету Верховної Ради України зі свободи слова та інформації, які розглядали інцидент 8 лютого.

«Ми сподіваємося, що на засіданні Міжвідомчої робочої групи буде поставлено крапку в цій історії», - зазначила Д.ЧЕПАК.

Як нагадали у прес-службі, 8 лютого на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та керівника Міжвідомчої робочої групи Д.ЧЕПАК надійшов лист від президентів Всесвітньої газетної асоціації Джейкоба МЕТЬЮ та Всесвітнього форуму редакторів Еріка БЕРГЕРА, у якому висловлювалося занепокоєння заявами журналістів «Експресу» про тиск влади на редакцію газети.

Правління Всесвітньої асоціації видавців газет і новин (WAN-IFRA) на своєму останньому засіданні 1 березня оприлюднило Резолюцію, в якій позитивно оцінило факт відповідей Президента України на запити WAN-IFRA щодо ситуації довкола газети «Експрес» та замаху на журналіста Олександра ВЛАЩЕНКА. «Правління WAN-IFRA вітає готовність Президента України брати участь у дискусії із зазначених проблем, а також закликає вжити термінових заходів щодо їх оперативного вирішення», - йдеться у Резолюції.

***21 грудня 2011 року Господарський суд Львівської області визнав недійсним один із засновницьких документів газети «Експрес».

26 січня 2012 року газета вийшла з «білою» першою сторінкою - так журналісти висловили свій протест проти спроби закриття газети.

27 січня 2012 року офіційний сайт Львівської ОДА розмістив повідомлення, що жоден з підрозділів адміністрації не має судових, громадських чи будь-яких інших суперечок з виданням.

1 березня 2012 року глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН направив листа до Всесвітньої асоціації газет та видавців та до Всесвітнього форуму редакторів, у якому поінформував, що всі питання, перелічені у їхніх листах до Президента України, були винесені на розгляд Міжвідомчої робочої групи.