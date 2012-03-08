Ставнійчук квапить із прийняттям закону про мирні зібрання

Закон про мирні зібрання вкрай необхідний нашому суспільству і має бути ухвалений якнайшвидше.

Про це заявила радник Президента України – керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина СТАВНІЙЧУК в ефірі радіо «Свобода», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Сподіваюсь, що такий закон на європейських стандартах буде ближчим часом прийнятий. Він - важливий», - підкреслила вона.

М.СТАВНІЙЧУК також акцентувала увагу на темі розвитку громадянського суспільства в Україні. Вона, зокрема, нагадала, що у Верховній Раді знаходиться законопроект «Про громадські організації», який значно спрощує регулювання їхньої діяльності.

«Практично всі обставини – і спрощення процедури реєстрації, і механізмів утворення громадських організацій, їх можливість вести підприємницьку діяльність, брати участь на конкурсних засадах у виконанні суспільно важливих функцій і на місцевому, і на державному рівні – абсолютно відповідають європейським стандартам», - підкреслила радник Президента. Вона зауважила, що законопроект враховує рекомендації Ради Європи щодо норм діяльності неурядових організацій.

М.СТАВНІЙЧУК також нагадала, що 25 січня 2012 року Президент України підписав Указ про створення Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, основним завданням якої буде аналіз стану громадянського суспільства в Україні, вироблення підходів державної політики у цій сфері.

«На підставі цього аналізу буде запропоновано проект стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства, який, насамперед, полягає в тому, що для інститутів громадянського суспільства, основних його суб’єктів – громадських організацій має бути створене в різних сферах сприятливе середовище», - зауважила радник Президента.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, сьогодні українська влада повністю усвідомлює важливість діалогу із суспільством.