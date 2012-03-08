Наша Україна заявляє, що без вмикання грошового верстата не обійдеться

Партія «Наша Україна» розглядає ініціативи Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо соціальних реформ як «спробу випустити пару суспільного невдоволення напередодні виборів та як прояв небезпечного популізму, єдиною метою якого є покращення електоральних рейтингів Партії регіонів, але не життя громадян України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як заявили в «Нашій Україні», два роки президентства В.ЯНУКОВИЧА закінчилися повним провалом влади в соціальній сфері. «За цей час поновилися такі ганебні явища, як зменшення розмірів реальної заробітної плати та зростання заборгованості з її виплати. Мінімальна зарплата та пенсія знову впали нижче прожиткового рівня. Пенсійна реформа закінчилася тим, що влада зберегла VIP-пенсії за рахунок збільшення пенсійного віку для жінок. А система соціального захисту була зруйнована рішенням Конституційного Суду, яке дозволило Кабінету міністрів на власний розсуд керувати соціальними виплатами», - йдеться в повідомленні.

За словами «нашоукраїнців», пропонуючи громадянам затягнути паски заради подолання кризи, влада жодним чином не обмежила власні апетити, постійно збільшуючи видатки на своє утримання. «І ось тепер, коли подих парламентських виборів став відчутним, а перспектива програти їх стала більш ніж реальною, можновладці згадали про відновлення соціальної справедливості», - зазначили в партії.

Як підкреслюють в «Нашій Україні», неупереджений аналіз стану української економіки показує, що жодного суттєвого покращення не відбулося. Зовнішні борги держави зростають, зовнішньоекономічний баланс погіршується, дедалі помітнішим стає й дефіцит платіжного балансу. Тоді як певне економічне зростання, яке відбувається на тлі кризових показників, стає все більш повільним і цілком залежить від коливань зовнішньої кон’юнктури, йдеться в повідомленні.

За таким умов, вважають у «Нашій Україні», будь-яке збільшення соціальних виплат може відбутися або «за рахунок пограбування окремих верств населення, або суспільства в цілому». «В першому випадку під ніж піде покоління тих, кому ще не виповнилося 35 років. Бо за умови дефіциту Пенсійного фонду, позапланово підняти пенсії можна лише відклавши на невизначений термін запровадження персональних пенсійних рахунків. А в другому випадку для виплати компенсацій для вкладників Ощадбанку СРСР буде увімкнено грошовий верстат зі всіма супутніми наслідками», - заявили в партії.

«Таким чином влада під гаслами покращення життя та відновлення соціальної справедливості протягує звичайний популістський набір, за допомогою якого вже купувала голоси виборців. І вочевидь, намагається це зробити знову», - зазначається в повідомленні.

«Наша Україна» вважає таку практику цинічною та згубною. Вона ґрунтується на ведені в оману українського народу та є такою, що призвела до занепаду економіки та погіршення матеріального стану широких верств населення, наголосили в партії.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня на розширеному засіданні Кабінету міністрів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ озвучив ряд соціальних ініціатив, серед яких: компенсація до кінця року вкладів в Ощадбанку в розмірі 1 тис. грн.; підвищення з 1 травня в середньому на 100 грн. пенсії тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року; початок роботи з 1 травня програми іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних терміном на 10-15 років тощо.