Наливайченко: Захід має дати відповідь на "неорадянські прожекти" Путіна

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає підтримати громадянське суспільство в Україні на тлі заяв новообраного Президента Росії Володимира ПУТІНА щодо відновлення Радянського Союзу.



Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив на круглому столі з питань геополітики і національної безпеки в рамках міжнародної конференції на тему: «Україна на перехресті» в Оттаві (Канада), де він виступає основним промовцем, повідомили УНІАН у прес-службі політика.



«У відповідь на радянські прожекти ПУТІНА основну увагу світової демократичної спільноти треба сфокусувати на підтримці інституцій громадянського суспільства в Україні та інших пострадянських країнах», - зауважив він.



В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив солідарність з позицією міністрів закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Польщі, Чехії та Швеції стосовно «ув’язнення» української перспективи в ЄС через позицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. «Його режим є головним гальмом євроінтеграції України. Але було б великою помилкою ототожнювати режим ЯНУКОВИЧА й український народ та суспільство. Не можна допустити «втоми від України», бо така позиція несе загрозу не лише українцям, але й усій Європі. Відторгнення авторитарного режиму має супроводжуватися посиленням співпраці з українськими громадськими організаціями і тими здоровими суспільними силами, які неминуче прийдуть на зміну ЯНУКОВИЧУ», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.



За його словами, це особливо важливо на фоні агресивного російського тиску на Україну та «реакційної риторики» В.ПУТІНА про реставрацію Радянського Союзу. «Не варто закривати очі на дії Кремля. Звичайно, що наміри і можливості російської влади треба тверезо оцінювати і розрізняти. Але «неорадянська» політика в Росії має консолідувати світову демократію, щоб не допустити найменших спроб замаху на територіальну цілісність та незалежність сусідніх країн, зокрема України, регіональну й європейську безпеку і стабільність. Консолідація означає постійну підтримку цілей нового громадянства і нових поколінь людей, які, починаючи з Помаранчевої революції в Україні, не мають бажання жити за пострадянськими правилами і задля цього готові захищати свої права», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.