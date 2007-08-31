Партія регіонів вважає, що Ющенко відкрив шлях до фальсифікацій

Зупинення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ постанови уряду про деякі заходи, пов’язані з удосконаленням системи обліку громадян, відкриває шлях до безпрецедентних фальсифікацій під час голосування 30 вересня.

Як передає прес-служба Партії регіонів , текст відповідної заяви партії сьогодні оприлюднила координатор парламентської більшості Верховної Ради V скликання, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

“В Україні відсутні об’єктивні дані про виборців. Досить яскраво це виявили останні парламентські вибори, під час яких мільйони українських громадян не мали можливості проголосувати на виборчих дільницях. Для того, щоб попередити це у майбутньому, Верховна Рада 22 лютого 2007 року ухвалила Закон України “Про Державний реєстр виборців”, який мав набути чинності з 1 жовтня поточного року. До чергових виборів залишалось багато часу, щоб виправити ситуацію зі списками, забезпечивши кожному громадянину України можливість користатися своїм конституційним правом обирати владу”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Але, за її словами, після прийняття політичного рішення про дострокові вибори знову набула актуальність і загроза можливих фальсифікацій, пов’язаних з відсутністю реальних даних про виборців. “У зв’язку з цим уряд був вимушений прийняти постанову про деякі заходи, пов’язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовуються для забезпечення виконання законів України. Згідно з цією постановою, Міністерство внутрішніх справ провело вибіркові перевірки стану дотримання громадянами Порядку виконання обов’язку з реєстрації місця проживання, в тому числі, тими, що тимчасово виїжджають за межи України”, - пояснила вона.

Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що за результатами перевірок МВС виявилось, що від 12 до 15 відсотків громадян України не проживають за адресами реєстрації і місця проживання. “Хто і як може використати їхню відсутність під час виборів? Це питання залишається відкритим”, - поцікавилась лідер фракції Партії регіонів.

На її думку, перевірки МВС також застерегли органи місцевих влад проти фальсифікації списків. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, умови для фальсифікації результатів виборів створювались останнім часом дуже активно.

За даними, які вона оприлюднила, у одному із міст Сумській області станом на 16 серпня 2007 року було зареєстровано 13 тисяч 976 осіб, яким на час виборів 2006 року виповнилось 18 років, у той же час, до Державного реєстру фізичних осіб платників податків внесено 138 тисяч осіб.

“Як бачимо, різниця меж цифрами понад 100 тисяч осіб. Це мертві душі для фальсифікації. Дуже цікаво виглядає ситуація ще в одному регіоні, де традиційно міцними є позиції помаранчевих. Так, у Львівський області останнім часом списки виборців змінені на 20 відсотків – це заява губернатора Львівський області. Які таки глобальні, геополітичні, демографічні чи інші процеси спровокували таку зміну в списках восени 2005 року? Ці та інші факти дають відповіді на питання, чому Президент країни в угоду політичної силі, на яку він опирається, зупинив терміново постанову, що унеможливлювала застування віртуальних виборців у день голосування?”, – поцікавилась вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 885 «Про деякі заходи, пов`язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України».