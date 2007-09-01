Ющенко згадав юнацькі переживання, а Янукович запустив пілотний проект

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав учнів і студентів, педагогічні колективи, батьків зі святом 1 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: «З теплом згадую свої дитячі і юнацькі переживання, які завжди викликало у мене це прекрасне свято. Разом з вами я сповнений світлими почуттями і щирою радістю за вас, дуже рідних для мене людей, які розпочинають шлях до знань і здійснення заповітних мрій».

«Ми всі належимо до однієї великої сім`ї – великого Українського народу. Його майбутнє залежить від якісної освіти молоді, від залучення найкращого європейського і світового досвіду, від плекання рідних традицій. Втілити цю мету є обов`язком держави. Упевнений, що ви станете освіченими людьми, справжніми патріотами, які здобуватимуть нові перемоги для нашої країни», – переконаний Президент України.

В.ЮЩЕНКО побажав, щоб новий навчальний рік приніс учням та студентам приємні враження, яскраві та нові відкриття, кожний педагогічний колектив сповна відчує результати своєї праці, а батьки – радість і гордість за дітей.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні взяв участь у святі Першого дзвінка, який пройшов в Ялті в першій в Україні «Школі майбутнього».

Як передає кореспондент УНІАН, у будівлі школи було встановлений банер з написом «Дякуємо Вам, Вікторе Федоровичу!».

Виступаючи перед школярами і вчителями, прем`єр нагадав, що рівно рік тому, 1 вересня, він уже зустрічався з ними на тій самій території.

«Я хочу вас привітати з цією знаменною подією (з відкриттям школи – УНІАН). Ви та школа, яка з-поміж інших п`яти шкіл у регіонах України працюватиме в цьому пілотному проекті (державній цільовій програмі «Школа майбутнього» - УНІАН)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава Кабміну також заявив, що за останній рік зарплати у вчителів, за його словами, зросли вп`ятеро, і на 1 вересня 2007 оклад вчителя «вищого класу» становить 1500 грн.

Після вступного слова В.ЯНУКОВИЧА першокласники прочитали вірші, в яких подякували прем`єр-міністру України, керівництву Криму, а також мерові Ялти, за те, що в місті з`явилася «Школа майбутнього».

Потім продзвенів перший дзвоник, діти відпустили в небо сотні повітряних кульок, після чого прем`єр-міністр оглянув школу.

Довідка УНІАН. Державна цільова програма на 2007-2010 роки «Школа майбутнього» запроваджена Кабінетом Міністрів України цього року і передбачає створення в шести регіонах України «мережі загальноосвітніх навчальних закладів високого технологічного рівня, з новітнім навчально-методичним і інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом».

Першу «Школа майбутнього» було створено на базі середньої загальноосвітньої школи №2 міста Ялта. З ініціативою включити ялтинську школу до держпрограми в 2006 році виступив В.ЯНУКОВИЧ.

На перший етап розвитку «Школи майбутнього» в Ялті бути виділено 10 млн. грн. Зокрема, в новій школі вже закуплено всі меблі, встановлено інтерактивні дошки, а також антисколіозні парти.