«Афганець» Ковальов: Ми повертаємося спиною до Януковича - і нас за це пресують

Два тижні тому УНІАН опублікував новину, що лідерові «афганців», які стали під час торжеств до річниці виведення військ з Афганістану спиною до президента, Олександру Ковальову співробітники МВС запропонували виїхати з країни. МВС дало спростування, мовляв, бізнес, до якого мав відношення Ковальов, ми не кошмаримо, і виїжджати не просили. А тиждень тому на мобільний телефон прийшла дуже тривожна смс-ка від дружини Олександра Тетяни, з якою раніше спілкуватися не доводилося: «Саші немає в місті, у нас можливі події, які я б хотіла обговорити з вами».

У кафе одразу впізнаю чорнооку дівчину, фотографії якої бачила в офісі НКН, в кабінеті Олександра. «Нам повідомили, що Сашу хочуть заарештувати. Для цього у нас в квартирі готують обшук, кажуть, що можуть підкинути зброю або наркотики», - розповідає вона, - Ми готуємося до обшуку. Саша не в Києві, але він в Україні. Наші адвокати з НКН готові прийти. Ми з нянею моєї дитини придумуємо, як зробити так, щоб процес цього обшуку був контрольованим. Мене недавно викликав слідчий по ДТП, в яку я потрапила чотири роки тому. На щастя, Саша тоді був в Еміратах. Забута справа, в якій є рішення суду і відсутність взаємних претензій, раптом зацікавила органи». «Ви готові зробити обшук публічним? Готові, що до вас прийдуть журналісти?» - цікавлюся я, згадуючи, що, коли після вересневого штурму парламенту проходив обшук центрального офісу НКН, туди прийшло багато журналістів. «Так. Якщо це допоможе, - говорить вона, - Ремонт у мене хороший, але золотих унітазів удома немає. Соромитися нічого».

Минув тиждень. На донецькому підприємстві, тому самому, на якому проводилися п'ять обшуків і співзасновником якого довгий час був Олександр Ковальов, заблокували рахунки, а інших акціонерів продовжували «профілактувати». Олександр Ковальов до Києва поки не приїхав. На офіційному сайті НКН головною новиною висить інформація про те, що оголошується режим мобілізації - проти Олександра Ковальова готуються провокації. (Ще не тривога, але вже мобілізація). У неділю ми поспілкувалися з ним по скайпу.

Пане Олександре, два роки, як до влади прийшов ваш донецький президент, - жартую я, натякаючи на макіївське походження свого візаві, - а опозиція або у в'язниці, або в підпіллі.

Я - не опозиція. Я - член громадської організації, яка бореться за права громадян. Адже президент пообіцяв, що не дозволить урізати соціальні пільги, ми практично виконуємо обіцянку Президента, а мене за це хочуть кинути в клітку, - сміється він. - А що стосується Донбасу, даремно ви так. Коли я був в армії, на шикуванні могли скомандувати: хто з Донбасу – два кроки вперед. Вважалося, що вихідці звідти - це ніби особлива надійність. І нинішня влада не зуміє вбити цю славу. Ми просто не дамо її вбити.

Чому ховаєтеся?

У правоохоронних структурах дуже багато гідних людей. Набагато більше, ніж ви собі уявляєте. Я достовірно знаю, що дано вказівку мене закрити, під будь-яким приводом. Інформацію по НКН регулярно заслуховують на колегії МВС. Про мене шукають будь-яку інформацію всюди, не лише в Донецькій області, але й у Росії і Білорусі. Я дізнався недавно, що в однієї жінки-адвоката з Шевченківського району згорів джип, і що вона оголосила, що його нібито підпалив я. Маячня якась. Вони намагаються виявити схеми управління, канали фінансування НКН, збирають інформацію, ведуть стеження. Якщо цитувати дослівно одного з моїх доброзичливців: «Саня, інформація про тебе докладається на самий верх». Деяких наших членів виловлюють по місту, проводять бесіди. Я дізнався, що розробляються версії, що я нібито наркоман, або зберігаю зброю. За НКН-івцями стежить УБОЗ. Моя сім'я живе в очікуванні обшуку.

Коли в жовтні був обшук центрального офісу НКН, там протягом півгодини зібралося «двісті» афганців. На протести приїдуть люди з регіонів, якщо раптом влада зважиться вас затримати?

Так. Уже сьогодні мені дзвонять і кажуть: «Саня, виводь людей». У разі мого арешту до Києва можуть приїхати десятки тисяч людей. І я не дам і п'яти відсотків гарантії, що вони всупереч забороні не зайдуть до тих владних установ, біля яких раніше всього лише стояли з протестом.

НКН знають. Недавно на кордоні з Росією в одного нашого хлопця випало посвідчення НКН. Прикордонник сказав: хлопці, ми вас знаємо.

Скажіть, ну яку ви становите загрозу? Припустимо, вам вдасться пройти до парламенту? Чим ви можете нашкодити центральній владі, будучи у Верховній Раді міноритарієм?

У мене є дві версії, чому нас пресують. Перша, що це помста влади за наш учинок на покладанні квітів. Друга версія, що вони налякані зростанням НКН. Мені дуже солідні генерали говорили: «Саня, працюй спокійно, але зміни вектор». Ніби прийми тіньову співпрацю з владою. Я на це не пішов.

Пане Олександре, з владою ви не співпрацюєте, а ось із Наталією Королевською знаєтеся?

Ми не пов'язані на сьогодні з жодною політичною партією.

Ми створюємо свою партію, вона називається «Ніхто крім нас». Член нашого братства погодився свою Партію «Громадянський рух України» назвати «Ніхто крім нас». Королевська допомогла нам провести святковий концерт на день виведення військ з Афганістану. Нам відмовили у всіх залах, нам відмовили навіть в оренді шкільних спортзалів для свята, вона допомогла орендувати Український дім, оформивши це на одну промоутерську компанію. Ми не зв'язані якимись зобов'язаннями з нею.

Ми реєструємо свою партію, і в регіонах це йде з колосальними зусиллями. Ми повертаємося спиною до верховного головнокомандуючого - і нас за це б'ють. За це шматують моїх друзів із Донецька. І ми чудово усвідомлюємо, що хтось із політиків хоче висловити нам солідарність, хтось хоче скористатися, хтось хоче об'єднати зусилля. Поки ми виступаємо самі. Але на полі бою потрібні союзники. Без коштів, без зв'язків, без плеча важко виграти битву. І я припускаю, що в нас будуть такі союзники з числа партій, які здаються нам відповідальними. Поки не знаю хто.

Вам відоме знамените рішення Конституційного суду про те, що Кабмін може сам визначати пільги в ручному режимі? Це рішення не поширюється на учасників бойових дій. Тобто нам право на пільги залишили. «Афганцям» у регіонах почали давати путівки, нагороди, пайки. Хочуть «дружити».

Розмовляла Лана Самохвалова