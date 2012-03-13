Чорнобильці заявляють про готовність до радикальних заходів боротьби

12 березня у Луганську під стінами обласної державної адміністрації чорнобильці провели попереджувальний мітинг-протест.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 300 луганських чорнобильців.

Мітингувальники заявили, що в разі подальшого ігнорування їхніх законних прав та інтересів, залишають за собою право на більш радикальні заходи відстоювання свого життя. При цьому вони пообіцяли звертатися до міжнародних організацій, політичних партій та європейських інституцій.

Серед вимог учасників мітингу - неухильне виконання Закону «Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи»; негайна виплата і у повному обсязі пенсій за судовими рішеннями відповідно до ст. 54 вищезгаданого закону. Від Генпрокуратури чорнобильці вимагають порушити кримінальні справи проти осіб, які ініціюють протиправні зміни в діючі закони.