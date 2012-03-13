Янукович зустрінеться з Бердимухамедовим

08:50, 13 березня 2012
Політика
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Продовжується дводенний візит Президента Туркменістану

Віктор Янукович і Гурбангули Бердимухамедов після підписання договорів. Ашхабад, 12 вересня
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