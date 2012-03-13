МЗС переконує: у ПАРЄ підтвердили відсутність в Україні політичних в’язнів

Європейські парламентарії підтвердили відсутність в Україні політичних в’язнів, сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що у Парижі відбулося засідання Бюро та Постійного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи, у яких взяв участь голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат Іван ПОПЕСКУ.

У ході засідання Бюро ПАРЄ 8 березня обговорювалась пропозиція керівника групи Європейської народної партії у ПАРЄ стосовно проведення дебатів з поточних питань на тему погіршення ситуації щодо політичних в’язнів в Україні.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що в Бюро ПАРЄ погодилися з аргументацією про недоречність застосування терміну «політичні в’язні» через те, що Рада Європи досі не розробила чітких критеріїв ні розмежування політичної та кримінальної відповідальності, ні визначення самого терміну «політичні в’язні».

Було ухвалено рішення про проведення дебатів під іншою назвою - «Погіршення ситуації щодо ув’язнених політиків в Україні».

«Таким чином, європейськими парламентаріями було підтверджено відсутність в Україні політичних в’язнів», - сказав О.ДИКУСАРОВ.