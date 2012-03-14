Верховна Рада займеться рекомендаціями ПАРЄ наприкінці тижня

У п’ятницю розглядатимуться у Верховній Раді України проекти постанов про заходи з реалізації рекомендацій і вимог Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він нагадав, що в парламенті зареєстровано 2 проекти постанов, автором одного з яких є народний депутат України Олег БІЛОРУС (фракція «БЮТ-Батьківщина»), а другого – Іван ПОПЕСКУ (фракція Партії регіонів).