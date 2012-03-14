Кінах знає, що на ініціативи Януковича вже нашкребли 11 мільярдів

На виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на сьогодні сформовано ресурс у розмірі 10-11 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив народний депутат України (Партія регіонів), Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ.

«Як мінімум 10-11 млрд. грн. ресурсів вже сформовано нашою торговою системою. Залишилося близько 5-6 млрд. грн. Над чим ми зараз працюємо», - сказав депутат.

Також він бачить й інші джерела для фінансування ініціатив Президента.

«А якщо піти шляхом ефективного використання бюджетів усіх рівнів, включаючи центральний, державний, особливо в системі державних закупівель, то можна знайти набагато більше (джерел фінансування – УНІАН)», - сказав А.КІНАХ.

При цьому він відзначив, що основним джерелом для фінансування залишається ефективна економіка. Також А.КІНАХ підтримує законопроект про введення податку на розкіш, ухвалення якого дозволить залучити до бюджету додаткові кошти.

А.КІНАХ вважає, що ухвалювати цей законопроект необхідно в стислі терміни.

Як повідомляв УНІАН, уряд України в квітні планує внести зміни до державного бюджету з тим, щоб з травня почалася реалізація соціальних ініціатив Президента.

Під час урядового засідання 7 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.