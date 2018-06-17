Ярослав Сухий: Я отримую по голові за всі прорахунки влади

17 березня відбудеться черговий з`їзд Партії регіонів. Напередодні УНІАН взяв інтерв`ю у заступника голови комітету ВР з питань соціальної політики та праці, члена Партії регіонів Ярослава Сухого.

Пане Ярославе, останнім часом звучать непоодинокі прогнози, що Партію регіонів чекає таке ж майбутнє, як і попередні пропрезидентські політичні сили...

Нічого подібного не буде! Бо попередники, які розпалися, ви, мабуть, маєте на увазі Нашу Україну, були не ідеологічними. А Партія регіонів має чітку ідеологію, тому має своїх симпатиків. Зокрема, це підтримка вітчизняного виробника, преференції базовим галузям народного господарства, високі технології. І найголовніша ідеологічна складова ПР — це необхідність реформування всіх сторін суспільно-економічного життя. Без цього модернізації країни не буде. Відповідно не буде незалежної України, ми перетворимося в якийсь придаток Російської Федерації.

Тому Партія регіонів на сьогоднішній день у кризі не перебуває. Ми маємо можливість і право критикувати. На останньому засіданні фракції партійці жорстко критикували уряд, називали їхні прорахунки. Нас нормально слухали, нормально сприймали.

Партійна група від ПР у нашому комітеті неодноразово зверталася до Президента з необхідністю профінансувати необхідні соціальні ініціативи і ми з радістю побачили, що багато з наших пропозицій Президент озвучив недавно на засіданні Кабміну.

І коли перший варіант пенсійної реформи нам не сподобався, бо він був нелюдяний, ми з цим варіантом пішли в АП. Там ми пояснювали Сергію Тігіпку, що реформування - не означає розвал. І ми цього добилися.

У Партії регіонів, як і в будь-якому живому організмі відбуваються процеси абсолютно зрозумілі й прозорі — йде боротьба між партійною бюрократією. Такі процеси відбуваються в кожній партії.

Погано, коли партія, наприклад, БЮТ, уособлюється однією людиною, тоді нема можливості з кимсь боротися і відстоювати якусь точку зору. Я не можу на прикладі якоїсь обласної організації сказати, що йдуть якісь негативні процеси розчарування чи розвалу. Десь вийшли люди з партії, а десь зайшли. Це ж не КПРС і добре, що ПР неодержавлена. Партія регіонів на сьогодні — це живий, нормальний, політичний організм, який діє так, як і вся наша господарка, тобто нема захмарних успіхів, але й нема відчаю.

Партія регіонів багаточисельна. Багато-хто потягнувся був до неї, бо думав, що схопить якогось ладного пирога, але отримав за це по руках.

На з`їзді у вашу партію має влитися Тігіпко зі своєю “Сильною Україною”. Також була інформація, що до ПР приєднається “Єдиний центр” Балоги. Правда, вона була потім спростована, але ж не буває диму без вогню. Ви щось про це знаєте?

Про Балогу я не знаю. На рівні чуток я теж про це чув. Поки що в порядку денному заявлено спільний з`їзд “Сильної України” і Партії регіонів, де буде оголошено про влиття партії Тігіпка в ПР. Які там домовленості, я не знаю...

Я знаю про ваше скептичне ставлення до Сергія Тігіпка... Його приєднання чимось допоможе ПР?

Тут ви дещо помиляєтеся... Моє ставлення до Сергія Тігіпка не скептичне. У мене скептичне ставлення до ідеї, яку хтось висунув, що саме Тігіпко очолить Партію регіонів.

Це припускав сам Тігіпко...

Ну, це як у тому анекдоті, “з`їсти то він з`їсть, але хто йому дасть”. Він би не заперечував, якби, звичайно, він би очолював таку партію... Але для цього потрібна воля партійців, а не одного Сергія Леонідовича.

А щодо запитання про приєднання, то вважаю, що реформаторський дух політиків “Сильної України” тільки посилить тенденцію до модернізації, яка зараз є в Партії регіонів.

До обрання Януковича Президентом, спікерами Партії регіонів були Шуфрич, Герман, Колесников, ви, а тепер — Колесніченко, Чечетов, Бондаренко. Самі ж регіонали кулуарно іронізують щодо цих персонажів, кажуть, що це “цвіт і розум нації”. Для вас ця заміна спікерів відбулася безболісно?

Я вам скажу відверто, я доклав багато зусиль, аби в нашій фракції появилися нові спікери, щоб заговорили молоді народні депутати. Бо вважаю завданням політика підготувати собі заміну.

Те, що не говорить зараз від імені фракції Герман... Ну то вона говорить від імені Адміністрації Президента і нічого не змінилося, вона залишається членом партії. Так само членами ПР залишаються Акімова та інші, які стали працівниками міністерств, відомств...

А ви особисто задоволені сьогоднішніми спікерами ПР Колесніченком, Бондаренко?..

Ви що, хочете, аби мене на куски порвали, як я скажу.. Це ж мої колеги. Ну добре, скажу дипломатично: чимось задоволений, чимось - ні.

Громадськість щоразу дивується, коли з уст влади звучить, що вона проводить реформи. Проте за два роки ніхто й близько не побачив, аби хоч одну галузь реформували. Усе незадоволення людей влада пояснює не злиденним життям, а “болючими” реформи, яких просто напросто нема... Бо якщо Саакашвілі проводив реформи, то їх побачив увесь світ. Самі регіонали неодноразово ставили Грузію в приклад...

Пенсійну реформу ми розпочали й зараз стоїмо на правильному шляху. Який ефект? Ефект той, що ми виплачуємо людям пенсію. Ми стояли на порозі великої біди, коли могли просто зірвати виплату пенсій, а зірвавши виплату один раз, далі б ішла вже ланцюгова реакція.

Скільки було ґвалту, але зараз маємо надходження при зменшенні кількості податків, при зменшенні податку на прибуток, ми маємо ріст.

Звісно, Грузії легше, бо вони маленька країна за розміром. Але давайте поживемо до 2015 року, коли президент Янукович звітуватиме за свою каденцію роботи й ми побачимо, як втілилися ці реформи.

Дуже прошу — реформа в енергозбереженні. На сьогоднішній день ми вже бачимо, як рятуємося, виходячи з тої ситуації, коли велика ціна на газ. Маємо можливість підключати альтернативні джерела енергії.

Ми не маємо негайних разючих успіхів, тому що ми довго вирівнювали ситуацію.

Чути про реформу в енергозбереженні, яку ще ніхто насправді не проводив, смішно... Як і те, що ви називаєте виплату пенсій реформою...

Перші позитивні наслідки полягають у тому, що ми стабілізували бюджет Пенсійного фонду. Ми зупинили падіння, ріст дефіциту. Якби цього не сталося, ми б просто не змогли виплачувати пенсії. Ми стабілізували податкові надходження. Зробили податкову систему більш прозорою і зрозумілою. Так само й реформування митної справи, судової... Кажуть, що судова реформа замовна... Та вона така та судова система, як ми самі.

Я й тут з вами не погоджуюсь, що значить: як ми самі? Чесному громадянину не вигідна така судова система, яку їй пропонує влада...

Ми часто також чуємо, як Янукович і уряд працюють над покращенням інвестиційного клімату в Україні. Проте реальна картина геть погана. Посли відверто говорять про те, що на своїй посаді дипломата вони мусять ходити по кабінетах високопосадовців, аби хоч якось захистити бізнес своїх співвітчизників. І захистити від кого? Від рейдерства тих же чиновників і силовиків. І, наприклад, за деякими даними, 70% польського бізнесу за останній час просто пішло з українського ринку, тому що держава створює такі умови, де вони просто не можуть вижити. То покращення інвестиційного клімату таке, як і “покращення життя вже сьогодні”?

На перспективу Україну чекає відтік інвестиційного капіталу, бо те, що примусили приватних кредиторів пробачити грекам сотні мільярдів євро боргу, позбавило їх можливості нарощувати кредитний портфель для інших інвестицій. І це ви повинні прекрасно зрозуміти і тут ми абсолютно ні при чому.

Я, наприклад, не чув, аби іспанці, італійці чи поляки, які мають в Україні бізнес, мали проблеми з якимось рейдерами, бо це серйозна справа.

Дивно, адже про це неодноразово говорив хоча б Посол Великобританії Лі Тернер . А в тому, що підприємці по кілька тижнів не можуть провести свій товар через митницю і нібито їм навіть вже не допомагають ті хабарі, які вони платили за розмитнення раніше, у цьому теж винна грецька ситуація?

Дивіться, аби з вами потім ніхто не судився. Таке не балакайте. Якщо таке є, то нехай люди напишуть вам на УНІАН скаргу. Я такого не знаю, у мене фактів, що хтось комусь платить відкати, нема.

Пам`ятаю, як мені колись сказали, що Суркіс купив у Чорткові м`ясокомбінат і не платить людям зарплату. Ми тоді були депутатами четвертого скликання. Я підходжу й питаю його про це. Він мені відповів: “Славочка, через те, що я до тебе добре ставлюся, я тебе нікуди не пошлю. Я поняття не маю, де це місто і де той комбінат”.

У кожному конкретному випадку треба розбиратися. Я знаю, що курс Президента — зробити Україну більш привабливою для інвестицій.

Парафування Угоди про асоціацію з ЄС весь час переноситься, а про терміни її ратифікації ніхто й не заїкається... Це провал Януковича?

Нічого подібного. Ми чітко виконуємо всі зобов`язання, які ми взяли перед ЄС, намагаємося якимось чином гармонізувати наше внутрішнє законодавство з європейським. У мене складається враження, що Європа й не думала, і не хотіла нас нікуди пускати. Усі ці рухи в нашу сторону були для того, аби посмикати Путіна й Росію. Ми їм там сто років не потрібні. М`яч зараз на їхньому боці, а не на нашому. Тому я не розумію, які до нас можуть пред`явити претензії.

Відомо які — антидемократичні...

Які антидемократичні? Ми з вами говоримо на будь-яку тему. Якщо б була антидемократія, то ви б рот тут не розкрили.

Крім того, в Україні з`явилися політв`язні...

Хто?! (Вигукнув наче здивовано. — Авт.). Луценка - що, посадили за те, що він розклеював листівки, а Тимошенко сказала щось на мітингу? Які політв`язні?!

Тобто ви вважаєте, що всі міжнародні дипломати, які були присутні на судах Луценка, Тимошенко, передавали необ`єктивну інформацію своїм урядам?

Саме так! Розгляд справи Тимошенко за суттю був підмінений політичною тріскотнею. Ви бачили, як вона себе поводила на суді? Чи під час допитів? Ренат Кузьмін нам доповідав і казав, що кожен протокол вона підписувала “усі прокурори - сволочі”, замість того, щоб просто підписати. Самі зробили з суду посміховисько. То що тут антидемократичного, я, чесне слово, не розумію.

Я знаю, що жінкам не місце на зоні, мені шкода, що вона туди потрапила, але ж Тимошенко хотіла туди попасти. Вона намагалася туди потрапити. Вона й зараз себе дуже дивно поводить. То вона на високих шпильках у зимі на мітингах бігала, то вона вже встати не може, і її треба на колясці возити. Ті лікарі так сказали, а ті так... То що тут недемократичного?

Скажіть, а що якусь газету закрили?

Можна газети не закривати, можна просто зробити так, що замість об`єктивних новин телеканали та інші ЗМІ подаватимуть потрібну владі інформацію...

Шановна, дєдушка Крилов колись сказав, що таке свобода слова. Бог послав вороні шматочок сиру, але вона його випустила, аби мати можливість каркати. Сир украла хитра лисиця, а ворона собі каркала. Я знаю, що таке чесний журналіст, якого б`ють, і знаю, який поливає брудом за гроші.

Щодо Луценка... Я особисто вважаю, що Луценка не треба було тримати в ізоляторі, бо він не ухилявся від допитів. І те, що його закрили, вважаю неправильним. Я не можу коментувати рішення суду, але я вважаю, що міра покарання, яку йому призначили, завелика.

Азаров уже вкотре сподівається, що Росія “прозріє” і перегляне “несправедливу ціну на газ”. Ви вірите в таке прозріння Росії?

Скажу відверто, на що я надіюся. У бізнесі в умовах ринку не буває прозріння. І взагалі в політиці й в економіці не буває друзів чи ворогів. Є інтереси. Так ось інтереси росіян полягають зараз у тому, що їхні галузі й цілі господарства тісно зав`язані з нами. Їхні бойові вертольоти К-50, К-52, Мі-28 не зможуть бути й надалі кращими в світі без наших українських двигунів, без нашої гідравліки і без харківської системи бою “Хартрон”. Але наші комплектуючі стали дорожчими, і це тому, що виросла ціна на газ, ціна на енергоносії збільшилася. Я тільки одну галузь назвав, а можу назвати й інші, у тому числі, й у військово-промисловому комплексі та в галузі космосу.

Тому росіяни повинні переглянути ціну на газ. Це економічна, позаполітична складова. А є ще й політична складова — соціальна. Я депутат запорізький. Це мій округ, на якому я працюю ще з третього скликання. Я щомісяця їжджу до них на зустрічі, отримую по голові за всі прорахунки влади. І люди починають уже серйозно ставити питання: “За что Россия нас так наказала? Русскоговорящее Запорожье с Россией связано тесными узами... За что они нас, мы то тут причем?!”. І Путін не може не враховувати такі настрої. За соціологією, ми як вважали, так і вважаємо Росію дружньою країною, але в людей все більше наростає скепсис щодо Путіна, мовляв, що, на нас хоче заробити?

Слухайте, ми заплатили 30 зайвих мільярдів. Це не жарти. Зрештою, справа навіть не в тих грошах, а чому він так зробив? Навіть сам Президент якось з болем з екранів сказав: “Не можу зрозуміти, за що нас так карають?”.

А ви для себе маєте пояснення, за що?

Гадаю, за попередників. Ось ці попередники, які по-всякому обзивали росіян... І через статтю “Звернення до Європи” Юлії Володимирівни, яка вийшла в 2007 році, де вона закликала європейців “не проморгати Путіна, як у свій час Європа проморгала Гітлера”. І ми зараз платимо за це порівняння.

Росію також звинуватили в Голодоморі. Їм, мабуть, це теж було неприємно. Тому, зрозуміло, що це була дурниця.

Напевне, тільки це вплинуло. Більше я нічим не можу пояснити.

З другого боку — а чого б і не поскубати сусіда, якщо є можливість натиснути на Пані (Юлію Тимошенко. — Авт.)...

Від Азарова неодноразово чули погрози подати позов у Стокгольмський суд щодо несправедливих газових контрактів з Газпромом. Та чомусь цього так і не сталося, хоча інші європейські компанії таким чином добилися свого. Чому Україна цього не зробила раніше? Може, варто зараз?

На мою думку, до суду йти було не варто тоді й не варто зараз. Я вірю в те, що ми шляхом перемовин і компромісів досягнемо бажаного результату. Гадаю, ми вийдемо на нормальну ціну на газ.

Я пам`ятаю, як нас критикували, коли ми вступали в ЗВТ. Тоді прем`єр-міністром був Янукович. Росіяни нам казали: “Что вы творите, зачем оно вам?”. А тепер гляньте, як самі туди бігом побігли. І якби в червні 2008 року Мадам (Ю. Тимошенко - Авт.) не підписала їм дозвіл, що Україна “не заперечує”, то зараз ми б мали чим поторгуватися з Москвою — ми вам вступ у ЗВТ, ви нам ціну на газ.

У мене враження, що росіяни заздрять нам, що ми йдемо попереду них у європейських стремліннях. Бо ж не можна когось шантажувати ціною на газ! Це неправильно!

Які козирі ще має Україна перед Росією, якими може торгуватися з нею?

Ми можемо торгуватися тільки високими технологіями і тією неприємною для росіян обставиною, що процеси модернізації базових галузей народного господарства в нас пішли набагато далі. Ми зберегли літакобудівні, двигунобудівні підприємства. Літак — це планер, а двигун з допоміжною силовою уставкою — високі технології. Ми їх зберегли, а вони їх зруйнували. У нас є великі переваги над ними. Нам є чим з ними говорити, ми їм цікавіші, ніж вони нам. Тому ці політичні ігрища повинні скінчитися.

Можливо, та поки ніщо про це не свідчить. Як гадаєте, за старого-нового президента Путіна щось зміниться у наших взаєминах?

Або Путін буде йти в фарватері лінії партії “Єдина Росія”, з якою в ПР партнерські відносини, або Путін стане сам по собі, й кінець його буде дуже неприємним. Тому він повинен прислухатися до бізнесу, інтелігенції, до громадської думки. А громадська думка зараз не на його користь щодо України, особливо після Грузії.

Не думайте, що російська громадськість спокійно сприймає те, що російське керівництво робить з Україною, адже там живуть багато українських родичів, які ніяк не можуть зрозуміти, чому німцям 230, а нам — 450 за газ . Так, Німеччина має хороші відносини з Путіним і лобіює інтереси Росії в світі, а ми що, маємо доплачувати за це?!

Коли Юлія Тимошенко видавала людям вклади, то ПР, як ніхто, її за це критикувала. Ми наближаємося до виборів і Янукович теж вдався до цього прийому, уже існує назва “Вітіна тисяча”... Чи не здається вам, що зараз не час для таких популістських кроків, коли борг України сягнув майже 60 млрд. доларів?

Дуже хороше питання, погано тільки, що в ЗМІ нема достовірної інформації. Ми критикували Юлю не за тисячу, не за популізм, ми критикували за дві речі. Перше — чому не створені робочі місця в ощадкасах, аби іншим людям не заважати платити комунальні послуги. На це всього було потрібно 56 мільйонів гривень. Тобто ми її критикували лише за саму організацію. Друге — раптом вона почала видавати ті гроші чомусь у доларах, що взагалі було дико й незрозуміло.

Щодо боргу України, то ці шість мільярдів, які ми збираємося виплатити людям, не мають до нього відношення.

Розмовляла Оксана Климончук