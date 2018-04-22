Євген Ступка: Увімкніть “MTV Україна” й відчуйте різницю

Генеральний директор першого в Україні міжнародного каналу «MTV Україна» Євген Ступка відповів на запитання УНІАН.

Пане Євгене, наскільки мені відомо дуже довго відтягувався запуск «MTV Україна». Що було причиною?

Початковою датою було 6 серпня (технічний випуск) і 3 вересня –повноцінний вихід. Ми вирішили залишити дату 3 вересня для повноцінного виходу, а технічний вихід – трохи змістити. І вийшло, що запустили канал 24 серпня. Просто не встигали, хотіли все перевірити. Це ж така важлива подія!

А хто взагалі був ініціатором «MTV Україна»?

Та всі були ініціаторами, усі цього хотіли – головний офіс MTV, інвестори, уся команда, яка зараз працює.

«MTV Україна» – це більше, ніж просто якийсь проект, багато людей давно мріяли побачити своє українське MTV.

Але найбільшим ініціатором був Петро Хархаліс віце-президент Horizon Capital (одна з компаній-засновників «MTV Україна». – Авт.). Він є одним з ключових інвесторів.

Якою мовою будуть передачі на телеканалі?

Українською. Хоча, на жаль, у нас так не буває, щоб усе українською мовою... Бо коли беремо в когось інтерв’ю, то переважно відповідають російською. Але все, що залежить від нас, буде українською мовою.

Чи буде якась специфіка «MTV Україна»?

Специфіка дуже проста – ми хочемо показати все, що є – це і рок, і поп, і альтернативу. Тобто хочемо показати все...

Наш ефір буде структурований таким чином, що ті, хто більше любить рок-музику, зможуть знайти собі кілька годин на день, щоб послухати саме рок, а ті, хто віддає перевагу Rn’B, знайдуть свої кілька годин. У нас є місце для всіх.

Як сказав мені одного разу Луї Франк, соліст групи «Естетік Ед’юкейшн», поп-музика в Україні представлена співаючими трусиками. Чи не боїтеся ви перетворитися на попсовий, гламурний канал, якщо будете крутити українську поп-музику?

Це залежатиме від тих виконавців, котрі це роблять, але ми намагаємося відфільтрувати все, що вважаємо нечесним, неякісним, неактуальним. Уже зараз можна побачити, як наш ефір відрізняється від інших каналів.

Чому ваш ефір відкривався кліпом “ВВ” «Танці»?

Це був один з перших кліпів, який відповідав нашому форматові. Якби «MTV Україна» існував тоді, коли був знятий цей кліп, то він би був на MTV ще тоді.

Я вважаю цю пісню і це відео вагомою подією для всіє музичної індустрії. Власне, чому ми й поставили цей кліп першим...

Розкажіть, будь ласка, про формат «MTV Україна».

Наш формат – це справжня музика, яка належить до світового культурного музичного простору.

Детальніше навіть не можу описати, тому що наш формат не формується за стилями, а за підходом до музики, ми шукаємо справжню музику.

А як відбиратимуться ротації на вашому каналі? За принципом – хто платить гроші? Ми вважаємо, що це дуже негативний шлях, коли телеканал може за гроші поставити будь-що в ефір. І ми бачимо зараз дуже неприємні наслідки цього. Тому не робитимемо цього взагалі.

Будь-який артист, група, рекорд-лейбл, продюсер, менеджер зможе нам принести відео, ми його подивимося, і якщо воно нам сподобається, ми його поставимо в ефір. Якщо ні, то за жодні гроші ми його в ефір не пустимо.

Чи вважаєте своїм конкурентом музичний телеканал «М1»?

Ні, тому що це зовсім інший формат...

Ми хочемо, щоб наш глядач думав, а не просто дивився картинки під музику. Подивимося, як нам це вдасться, але принаймні є такі наміри.

Яких українських виконавців ви вже крутите на «MTV Україна»?

«Океан Ельзи», “ВВ”, «Естетік Ед’юкейшн», Lама, Гайтана, Потап...

На каналі крутяться також кліпи закордонних виконавців. Яке у вас буде співвідношення українське – закордонне?

Ми, звичайно, хочемо, щоб українського було більше, ніж західного. Але, на жаль, так не виходить, бо немає достатньо якісного українського продукту.

Західний продукт – це найкраще, що нині існує на музичному просторі. Ми на це робимо ставку.

MTV – це велика сім’я, воно має більш як 50 каналів по всьому світі. І коли десь з’являється якесь нове цікаве відео, то MTV його завжди першим показує. Тому українські глядачі зможуть побачити все нове й актуальне спершу на «MTV Україна», а потім – на інших музичних каналах. Тим більше що це “потім” зможе настати через декілька місяців.

Як, на Вашу думку, створення «MTV Україна» спонукатиме українських виконавців та музикантів до творення якіснішої музики?

Ми дуже хочемо, щоб їх це спонукало... Ми публічно заявляємо про те, що візьмемо в ефір будь-який гарний кліп без грошей, і я сподіваюся, що це дасть можливість багатьом почати знімати якісні кліпи.

Раніше в шоу-бізнесі було так – якщо немає грошей на ротацію, то навіть не варто знімати відео, бо його все одно ніхто не братиме.

Чи мали ви пропозиції розмістити кліп за гроші?

Так.

Чи можете когось назвати?

Ні... А навіщо?

Завжди є пропозиції, але ми цього робити не можемо, це суперечить нашому світоглядові.

Ваше прізвище Ступка. Чи маєте Ви якесь відношення до відомої родини Ступок?

Богдан Сильвестрович каже, що ми з ним далекі родичі, але де ці родинні зв’язки перетинаються, – ми не знаємо.

Та, крім нього, я більше не зустрічав цього прізвища, тому очевидно, що якісь родинні зв’язки є.

Наскільки знаю, письменниця і журналістка Ірена Карпа вестиме “MTV News”. Хто її запросив на ваш канал?

Це була моя ініціатива. Я спочатку запропонував цю кандидатуру на розгляд моїм лондонським колегам. Вони зацікавилися… І так вийшло, що Ірена ідеально підходить...

Чи матимете якесь відношення до політики?

Ми абсолютно аполітичний канал, до політики жодного відношення не маємо і не будемо крутити політичну рекламу.

Ми намагаємося бути чесними з нашою аудиторією і не хочемо допомагати якимось політичним силам купувати їхню увагу.

В Україні всі так чи інакше пов’язані з політикою, але в нашому проекті політичних сил ніколи не було.

«MTV Україна» – єдиний незалежний від політики канал в Україні. Решта каналів мають якусь політичну підтримку.

Тобто ви відгороджені від будь-якого зовнішнього впливу?

Так. Єдиний наш “вплив” – смак команди і підтримка з Лондона.

Скільки було інвестовано в «MTV Україна»?

Це, звичайно, таємниця. Я вам можу сказати лише, що на апаратуру було витрачено 5 млн. доларів.

Наш штат налічує близько 60 осіб...

Кожен, як кажуть, “відчує різницю”, як тільки увімкне «MTV Україна»...

Розмовляла Оксана Климончук