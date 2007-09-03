Азаров нагадав усім, як він в муках народжував Партію регіонів

Податкова служба в своїй роботі не повинна перетинатися з політикою, заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ журналістам 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «податкова служба, як і будь-який інший правоохоронний орган і контролюючий орган, повинні бути відокремлені від політики, вони не повинна брати участь в політичній діяльності. Це моє глибоке переконання».

М.АЗАРОВ нагадав, що свого часу, обіймаючи посаду голови Державної податкової адміністрації, він взяв безпосередню участь у створенні Партії регіонального відродження України - попередниці Партії регіонів.

«Так, мені довелося на певному етапі, будучи головою податкової служби (М.АЗАРОВ обіймав посаду голови ДПАУ з жовтня 1996 року по листопад 2002 року - УНІАН) створити Партію регіонів. Ну, був такий епізод в моїй діяльності. Я навіть був головою партії. Мене за це дуже жорстко критикував Леонід Данилович (КУЧМА). Я там був 8 місяців, займався чисто організаторськими адміністративними завданнями. Потрібно було цю партію хоч якось сколотити, підняти, поставити на ноги, ось я цими питаннями і займався, і більше практично нічим. Але я пішов, я спокійно здав пост голови СЕМИНОЖЕНКУ Володимиру Петровичеві, а після СЕМИНОЖЕНКА, як ви знаєте, Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) керував, був обраний головою Партії регіонів», - зазначив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. У 1997 році була створена ініціативна група, ядром якої були голова ДПАУ М.АЗАРОВ, мер Донецька Володимир РИБАК, генеральний директор ТПО «Харківкомунпромвод» Валерій ПЕТРОСОВ, народні депутати Володимир ПЕХОТА, Геннадій САМОФАЛОВ. Ця ініціативна група прийняла рішення про створення партії, основою ідеології якої був принцип регіоналізму, - Партії регіонального відродження України.

26 жовтня 1997 року в Києві відбувся засновницький з`їзд Партії регіонального відродження України. Головою партії був обраний В.РИБАК, заступниками – В.ПЕХОТА і Г.САМОФАЛОВ. 6 листопада 1997 року ПРВУ була зареєстрована Міністерством юстиції.

17 листопада 2000 р. в Києві III позачерговий з`їзд ПРВУ ухвалив рішення про об`єднання Партії регіонального відродження України з іншими партіями. Злиття відбулося 18 листопада 2000 р. в Києві на з`їзді п`яти партій: Партії регіонального відродження України, Партії солідарності України, Партії праці, Всеукраїнської партії пенсіонерів, Партії «За красиву Україну». Нова партія одержала тимчасову назву – Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України».

3 березня 2001 року на з`їзді в Києві було ухвалено рішення про нову назву партії – Партію регіонів. Свідоцтво Міністерства юстиції було видане 21 березня 2001 року.