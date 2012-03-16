Яценюк пропонує продати з аукціону 10 з 13 державних резиденцій

Народний депутат України, лідер “Фронту Змін” Арсенія ЯЦЕНЮК зареєстрував у Верховній Раді Україні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збільшення соціальних виплат та заробітних плат)».

Як повідомляє УНІАН, даним законопроектом, який розміщений на офіційному сайті ВР, пропонується, зокрема, внести зміни до державного бюджету, якими скоротити видатки на забезпечення діяльності органів влади до рівня 2009 року. Так, документом передбачений продаж з аукціону 10 з 13 державних резиденцій, продаж автопарків керівництва органів державної влади, припинення ремонтних та будівельних робіт на адміністративних будівлях органів державної влади, а також скорочення на 20% обсягів державних закупівель у всіх міністерствах і відомствах, крім Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і Міністерства оборони.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що документ передбачає термінове приведення показників прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати до реальних розмірів, що відповідають сучасним потребам людини, а у разі, якщо така робота не буде проведена президентом та урядом, – необхідно законодавчо збільшити існуючі розміри соціальних стандартів на 30%.

Законопроект пропонує осучаснити розміри пенсій шляхом щорічного проведення перерахунків пенсій з урахуванням нового показника середньої заробітної плати; а також встановити розміри мінімальних пенсій залежно від трудового вкладу кожної людини. Тому, хто має стаж менше 20 років (для жінок) та 25 років (для чоловіків), гарантується пенсія на рівні прожиткового мінімуму. За 20 або 25 років мінімальна пенсія становить 110% мінімуму, за 30 або 35 років – 130%, за 40 або 45 років – 150%.

Також пропонується встановити базову тарифну ставку по першому тарифному розряду на рівні 120% мінімальної заробітної плати. На сьогодні тарифна ставка першого тарифного розряду працівників бюджетної сфери встановлюється Кабінетом міністрів і є меншою за прожитковий мінімум.

Документ передбачає перерахунок «військових» пенсій з урахуванням зростання грошового забезпечення діючих військових, а також встановлення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям із огляду на встановлені прожиткові мінімуми. А.ЯЦЕНЮК пропонує доручити Кабінету міністрів України переглянути базові показники для формування розміру прожиткового мінімуму та збільшити прожитковий мінімум на 30%.

У законопроекті передбачені джерела фінансування цих соціальних програм. Перерозподіл бюджетних коштів на користь збільшення їх фінансування відбувається за рахунок зменшення адміністративних витрат органів влади, зростання доходної частини бюджету за результатами боротьби з контрабандою та наведення бюджетної дисципліни.

В пояснювальній записці зазначається, що ухвалення закону дасть змогу збільшити розміри пенсій для 13,7 млн. пенсіонерів, розміри заробітних плат для 3,5 млн. працівників бюджетної сфери, а також допомоги малозабезпеченим сім’ям та забезпечити справедливий перерозподіл бюджетних коштів.