Політизовані лікарі не поділили материнство й дитинство

Депутати Рівненської облради з фракцій БЮТ та Української народної партії зірвали роботу постійної комісії ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства.

Як передає кореспондент УНІАН, робота комісії, яка мала розглянути організаційні питання та пов’язані з підготовкою до наступної сесії ради, була заблокована через те, що депутати від фракції УНП, зокрема голова фракції Мирослав СЕМАНІВ (головний лікар обласної клінічної лікарні) та Георгій ЛЕБЕДЮК (головний лікар Володимирецької райлікарні) висловили недовіру голові комісії Вірі КОБИЛЯНСЬКІЙ, мотивуючи це її некомпетентністю у питаннях охорони здоров’я.

Перший заступник голови облради Валентин КОРОЛЮК висловив упевненість, що до наступного засідання постійної комісії, яке заплановано на 6 червня, депутати порозуміються. На його погляд, недовіра голові комісії пов’язана з політичними причинами.

Довідка УНІАН. Представник фракції “Наша Україна” в облраді В.КОБИЛЯНСЬКА, яка працює заступником головного лікаря Рівненського будинку дитини, була обрана керівником цієї постійної комісії після того, як депутати “прокотили” кандидатуру представника фракції УНП М.СЕМАНІВА. Внаслідок цього УНП, яка за підсумками виборів до облради посіла третє місце, набравши понад 10 відсотків голосів виборців, не має жодного керівника фракції. В облраді минулого скликання В.КОБИЛЯНСЬКА була членом фракції “Наша Україна”, яку очолював М.СЕМАНІВ.