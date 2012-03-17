Тігіпко знає, де знайти гроші на реформи Януковича?

10:16, 17 березня 2012
Політика
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Віце-прем'єр запевняє, що в разі виконання соціальних ініціатив Президента України інфляції в країні не буде

Сергій Тігіпко

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО запевняє, що в разі виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА інфляції в країні не буде.

Про це він сказав у п'ятницю ввечері в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі.

«Ми додамо 16 млрд. грн. (кошти, необхідні на реалізацію соціальних ініціатив – УНІАН). І якщо з цим уважно працюватиме Національний банк, ніякої інфляції не буде», - впевнений віце-прем'єр-міністр.

За словами С.ТІГІПКО, українська економіка може дати додатково 14 млрд. грн. на виконання соціальних доручень В.ЯНУКОВИЧА.

«Соціальні ініціативи, які запропонував Президент, - це 16 млрд. грн. 14 млрд. грн., я там бачив за рахунок зростання економіки, ми можемо знайти в бюджеті Пенсійного фонду і в державному», - додав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання уряду 7 березня Президент В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, що вийшли на пенсії до 2008 року (стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

За словами першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на реалізацію цих ініціатив поточного року знадобиться близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.

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