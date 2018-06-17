З’їзд ПР: Янукович демонстрував брак ідей, Азаров обурювався журналістами

Сьогодні “цвіт” регіоналів країни зібрався під одним дахом — Партія регіонів влаштувала в Києві XIII з`їзд. Від синього миготіло в очах: синя підлога, сині стіни, синя президія, голуба сцена й навіть темно-сині костюми та краватки делегатів.

Тігіпко не боїться конкуренції

Головна новина з`їзду була офіційно оголошена ще кілька днів тому — “Сильна Україна” Тігіпка мала злитися з Партією регіонів.

- Чи не посунуть представники партії Тігіпка відданих членів ПР у спільному списку? - цікавляться журналісти в представника президента у ВР Юрія Мірошниченка перед початком засідання.

- У списку Партії регіонів будуть найкращі, - посміхаючись, каже Мірошниченко. - Якщо відбудеться посилення команди — це буде, в першу чергу, в інтересах наших виборців. Ви знаєте, що сама Партія регіонів створювалася шляхом об`єднання п`яти політичних сил, і процес приєднання триває. Ми не боїмося чесної конкуренції між собою, тому що прозорість і конкурентність є ознаками демократії.

По залу розгулює з нетиповою для березня засмагою одіозний Олег Калашніков, свого часу публічно покараний ПР виключенням зі списку. Ручкається з колегами-партійцями Віктор Янукович-молодший. Шепочеться з якоюсь пані в кутку колишній очільник МВС, а нині прем`єр Криму Анатолій Могильов.

- Збільшення будь-якої партії — це плюс для її іміджу, - переконаний екс-міністр. - Усі розуміють, ті реформи які робить у соціальній сфері Тігіпко, потрібні країні. Так, вони важкі, болючі, але вони потрібні.

У дверях вигулькує Нестор Шуфрич, який після звільнення з посади керівника МНС зник з публічного життя України. Журналісти навіть засумнівалися, чи є Шуфрич членом ПР.

- Безумовно, - посміхаючись, розвіює сумніви. - Мій квіток номер 777.

- А не боїтеся, що після злиття з “Сильною Україною” ваш квиток може стати номер 1777?

- Думаю, після об`єднання з партією “Сильна Україна” ми станемо дійсно сильнішими. Це не гра слів. Сергій завжди був поруч з нами. І сьогодні фактично природно завершився той процес, який розпочався ще багато-багато років тому. Ми завжди йшли пліч-о-пліч. Разом проходили помаранчеві іспити.

- Кажуть, що Тігіпко може очолити виборчий штаб ПР...

- Думаю, якщо Сергій очолить штаб — це, безумовно, матиме позитивні наслідки. Якщо таке рішення буде прийнято — це дуже достойна кандидатуру на цю посаду. Сергій вміє це робити. Він талановитий організатор, він це доводив на багатьох державних посадах. І ми пам`ятаємо про його роботу під час виборчої кампанії 2004 року.

Головний газовик Юрій Бойко намагається уникнути спілкування з пресою, але кілька слів про Тігіпка все ж таки каже.

- Це добре, що у нас з`являються такі потужні партнери, як Сергій Леонідович. Він має рейтинг, має свого виборця. І для нас це дуже добре.

Слідом за Бойком з`являється і сам головний винуватець свята. Тігіпко виглядає щасливим.

- Сьогодні всі про вас тільки й говорять, який ви хороший, професійний, як ви посилите Партію регіонів... - кажуть йому журналісти.

- Так би подовше, — сміється віце-прем`єр.

- З яким настроєм ідете на з`їзд?

- Абсолютно конструктивний настрій. З`їзд партії “Сильна Україна” відбувся. Ми прийняли рішення про злиття з ПР. Наша партія саморозпустилася. Усім депутатам-нашим членам було запропоновано увійти в ПР... Шкода. Багато роботи і зусиль ми вкладали в партію – більш як 100 тисяч членів має “Сильна Україна”. Але я завжди ставився до партії як до інструмента втілення політики... Зараз, коли ми трохи владнали ситуацію в економіці, прийшов час дивитися в перспективи.

- Що будете робити як «регіонал»?

- Я не боюся ніякої політичної конкуренції, дуже важливо, щоб у партії була відповідна атмосфера. Щоб, умовно кажучи, людина, яка сидітиме в кінці залу на останньому місці, знала, що за рахунок своєї роботи на людей, на партію вона може сісти згодом в президії. Використовуючи ПР як інструмент, потрібно разом усією партією працювати в першу чергу на людей.

- Головою ПР хочете стати?

- Для мене головне стати членом команди ПР і все зробити для того, щоб сама команда була прогресивною і конструктивною, - дипломатично з’їхав Тігіпко.

Янукович все ще пам’ятає, хто в усьому винен

До початку з`їзду лишається кілька хвилин. У першому ряду розмістилися перші люди партії — з одного боку по центру Львочкін і Клюєв, біля яких примостився голова ВР Володимир Литвин, який теж завітав на з`їзд «регіоналів», заспівавши згодом дифірамби на їхню адресу з трибуни: що Народна партія “співпрацювала, співпрацює і буде співпрацювати з ПР” і що ніколи за роки незалежності України не було такого порозуміння між Верховною Радою, урядом і президентом. З іншого боку в першому ряду поряд сиділи Богатирьова, Бойко й Колесніков.

Почесний голова Партії регіонів Віктор Янукович і голова партії прем`єр Микола Азаров прибули удвох і одразу піднялися в президію. Делегати зустрічали Януковича стоячи. Згодом до перших осіб підсіли Тігіпко, Єфремов і Рибак. Тігіпка всадили по праву руку від Януковича.

Після традиційних урочистостей і гімнів перше слово надали Януковичу.

- Поставлено крапку в об`єднанні політичних сил, що сьогодні стоять на позиціях модернізації всіх сфер життя українського суспільства, - заявив він. - Дуже скоро нам доведеться пройти через серйозне випробування парламентськими виборами. Вибори — це завжди боротьба. Але ми пам`ятаємо, чим закінчується боротьба без правил. Тому закликаю вас не підтримувати політичні спекуляції на проблемах, що розколюють суспільство. Наше спільне завдання — зберегти суспільну стабільність в країні.

Далі голова держави, він же почесний голова партії, розповідав про два роки “напруженої роботи” в непростих умовах, далі йшло традиційне звинувачення в усіх гріхах попередників:

- Через зрадницьку газову угоду 2009 року наша держава балансувала на межі банкрутства. Це зачепило всі українські підприємства, кожну родину. Дефолт із страшної казки поступово перетворювався на страшну перспективу. В політиці - розбрат і протистояння. Безлад у системі державного управління. У соціальній сфері – панування демагогії та безвідповідальності. Щоб приховати свою нездарність, наші попередники перетворили політичне життя країни на нескінченну барикадну баталію. Суспільство перебувало в стані розчарування й розгубленості. Державну політику замінили піар-кампанії, що приховували шалений розквіт корупції... Ми зупинили і розбрат і безвідповідальність. 2010 рік показав, хто на що здатний, - заявив Янукович під оплески залу.

Цікаво, чи сам він вірив у те, що казав…

- На адресу ПР лунає багато претензій і критики, - визнав він. - У суспільстві посилюються сумніви щодо правильності наших дій. На превеликий жаль, зміни відбуваються надто повільно. Рішення впроваджуються з великими труднощами... Припинення політичної війни, що тривала попередні роки, чітко проявило сутність так званої опозиції, її ідеологічну та політичну порожність. Антикризові дії та економічні реформи дозволили нам стабілізувати економіку, оздоровити державні фінанси і відновити економічне зростання. За минулий рік ВВП зріс на 5,2%. Це означає, що українська економіка зростала майже на 30% швидше за загальносвітовий показник. За динамікою зростання ВВП в минулому році ми більш ніж утричі перевершили показники розвинених країн... Переконаний у тому, що спільними зусиллями ми будемо постійно покращувати життя людей, будувати ефективну конкурентоздатну економіку.

Ну і все в такому дусі…

Спіч-райтери президента, де ви? Ну вкладіть у вуста вашого шефа хоч якісь свіжі ідеї!

Після Яунковича виступав Азаров. Говорив російською, яка дається йому не так тяжко, як літературна українська. Розповідав, як протягом декількох місяців велися переговори з “Сильною Україною”, як він боровся з наслідками економічної кризи, виправляв помилки попередньої влади й здійснював реформи.

- Найголовніше – найважчий етап уже позаду. Період затягування пасків закінчився, - заявив він. - Нарешті створено фундамент для реального поліпшення якості життя. Президент поставив перед урядом, мабуть, найвідповідальніше й наймасштабніше завдання за весь час незалежності: реалізувати нову справедливу соціальну політику.

Не оминув прем`єр і “Вітіної тисячі”, пообіцявши, що її до кінця поточного року отримають усі, хто “не скористався цим правом раніше”.

- У подальшому ми ставимо перед собою завдання повністю повернути втрачені збереження українських громадян, - пафосно обіцяв Азаров, який свого часу піддавав нищівній критиці ініціативу Юлії Тимошенко частково компенсувати громадянам знецінені збереження Ощадбанку.

Усі ті словеса, мабуть, немає сенсу й переказувати…

- Сильну Україну легше будувати з Партією регіонів. Тому ми тут разом з вами, - грав словами Тігіпко. - Я ніколи не боявся об`єднання і казав своїм колегам, які боялися загубитися в великій партії, — у партії повинна бути внутрішня конкуренція і ди

скусія. Якщо партія загубила це — вона не буде конкурентна і ззовні. Той, хто хоче, - той знайде себе.

Усі, звісно, розуміли, що стоїть за цією словесною половою… Ну хіба є на світі хоч один рейтинговий політик, до яких ще не так давно належав і Тігіпко, який би добровільно відмовився від політичних амбіцій на чиюсь користь?

Делегати одноголосно прийняли у свої лави Тігіпка. Азаров вручив новому однопартійцю партквиток під номером 850. Згодом йому піднесли і оберемок червоних троянд. Тігіпка заодно вибрали членом політради партії і заступником голови фракції ПР.

Заслужив…

Азаров дратувався і розповідав про «перетворення»

Весь процес злиття уклався в півтори години. Янукович поїхав, делегати неквапливо розходилися. Азаров і Тігіпко пообіцяли вийти до журналістів на брифінг.

Перед брифінгом перший заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак розповідав, з ким веде переговори ПР і коли чекати на подальші злиття. Казав, що тривають «мляві переговори» з партією «Єдиний центр». Але поки що безрезультатно.

Відомо, що ПР побила горшки з Балогою на ґрунті перерозподілу Закарпаття. Балога начебто хоче багато, але йому дають мало…

І з Литвиним ПР начебто об`єднуватися не збирається. Кому тепер потрібен Литвин?

Загалом, за словами Рибака, ПР веде переговори про співпрацю на виборах «у різних формах» з керівниками півсотні партій. Тож на наступному з`їзді «регіоналів» можна очікувати нових вливань та поглинань.

Про об`єднання на брифінгу говорив і Азаров. Але дратувався і рясно потів.

- Процес об`єднання може включати не тільки процес злиття, як сьогодні. Може бути політичне об`єднання — на вибори, - розповідав прем`єр. - Ми зараз ведемо перемовини з цілим рядом політичних сил. Я не буду їх називати, щоб не було спекуляцій. Але це буде достатньо широке об`єднання. Протягом найближчих двох місяців усе стане на свої місця.

- Ви не боїтеся, що Сергій Леонідович (Тігіпко) фактично підсидить вас у кріслі керівника ПР? І що ви будете робити на пенсії і в якій країні? - поцікавилася журналістка в Азарова, чим страшенно його обурила.

- Молода дівчино! Невже тобі приємно ставити такі нетактовні питання? На безтактні питання я можу не відповідати. Наступне запитання.

- Ви ніколи не коментуєте будинок вашого сина в Австрії. Звідки у вашого сина будинок у Відні? - продовжували ставити “незручні” запитання прем`єру журналісти.

- У нас сьогодні порядок денний визначений. Якщо ви хочете прийти на прес-конференцію з моїх особистих питань - я вас, напевно, запрошу, - нервував Азаров. - Тоді ви будете ставити мені питання, які стосуються мого особистого життя. Але ми сьогодні займаємося політичним питаннями двох партій. Наступне питання.

- Чи правда, що Тігіпко очолить виборчий штаб ПР?

- Головне – нас з тобою зіштовхнути чолами, розумієш, - обурено звернувся до Тігіпка Азаров. - Їх абсолютно не цікавлять перетворення в країні, ті проблеми, які в країні відбуваються. Не вийде. Два роки ми працюємо разом, вирішуємо складні завдання, беремо на себе певні удари і за ці два роки не було жодного випадку, щоби хтось когось з нас підставив. Так що не підставить і зараз. Хто буде керівником штабу – вирішуватиме партія на тому етапі, коли це питання постане. І він буде вирішуватися виключно з інтересів справи. Коли Азарову треба буде піти – він піде, сказав Азаров про себе.

…Не знаю, хто там кого лобами зіштовхував – очільникам партії влади видніше, але про які «перетворення» в країні вони говорили, залишилося загадкою. Мабуть, про згортання демократії, свободи слова, кримінальне переслідування опозиції, придушення підприємництва та про перерозподіл бізнесу на користь однієї сім’ї?

Яна Солнцева