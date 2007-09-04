Фахівці з екзит-полів поділили країну на чотири частини

30 вересня 2007 року, у день позачергових виборів народних депутатів України, Консорціум “Національний екзит-пол’2007”, до якого входять Фонд “Демократичні ініціативи”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, проведуть опитування виборців на виході з виборчих дільниць – “Національний екзит-пол 2007”.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, це буде дев’ятий всеукраїнський екзит-пол, що його організовує Фонд “Демократичні ініціативи”. Планується опитати близько 20 000 респондентів на 300 виборчих дільницях.

За словами І.КУЧЕРІВА, результати опитування будуть представлені в загальнонаціональному масштабі та в розрізі чотирьох регіонів:

Західний регіон - Закарпатська, Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області;

Центральний регіон - Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області і місто Київ;

Південний регіон - АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська області;

Східний регіон - Харківська, Донецька і Луганська області.

Головна мета проекту, зазначив він, забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборчої процедури.

За інформацією І.КУЧЕРІВА, незабаром почне працювати офіційний сайт Національного екзит-полу’2007 за адресою: www.exitpoll.org.ua.

І.КУЧЕРІВ також повідомив, що проект “Екзит-пол’2007” фінансується форумом міжнародних донорів, до якого на сьогодні входять такі організації: Програма демократичних грантів Посольства США в Україні, Королівське Посольство Норвегії в Україні, Датська програма добросусідства Міністерства закордонних справ Королівства Данії, Програма малих проектів за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Міжнародний Фонд “Відродження”, Національний фонд підтримки демократії (США). Вирішується питання участі інших донорів.

За його словами, результати загальнонаціонального опитування будуть оприлюднені після закінчення голосування 30 вересня о 22.01. Ці результати будуть також розміщені в Інтернеті. Уточнені результати екзит-полу планується оголосити близько 1-ї години ночі 1 жовтня. Експерти, що задіяні у проекті, візьмуть участь у телевізійних передачах та радіопрограмах, присвячених виборам.

Фонд “Демократичні ініціативи” запросив до участі у проведенні Національного екзит-полу’2007 міжнародні соціологічні дослідницькі компанії, а саме: QEV Analytics (США) й Аналітичний центр Юрія Левади (Росія).