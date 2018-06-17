Чому українські церковники проміняли Ромпея на Януковича

21-23 березня представники Ради Церков мали зустрітися в Брюсселі з головою Європейської ради Германом ван Ромпеєм, єврокомісаром з питань сусідства Штефаном Фюле, високим представником з питань безпекової політики Кетрін Ештон, президентом ЄНП Вільфредом Мартінсом, його заступником Яном Ольбріхтом та іншими посадовцями ЄС. Проте зустріч українських церковників з високими чиновниками Євросоюзу, яка планувалася кілька місяців, не відбудеться, тому що раптом президент Янукович у той саме день, коли церковники мали зустрічатися з ван Ромпеєм, вирішив і собі з ними зустрітися.

Ми спробували дізнатися, чому представники конфесій проміняли зустріч з президентом ЄС на президента Януковича, якого вони ж самі так нищівно критикують.

Експерт з релігійних питань Віктор Єленський каже, що поїздка Всеукраїнської Ради Церков до Брюсселя готувалася дуже довгий час. Її метою було ознайомитися з роботою європейських міжнародних організацій, представити українську модель міжконфесійного миру і, можливо, домовитися про якісь спільні проекти.

- Цей візит довго відкладався, бо мав бути забезпечений максимально високий рівень представництва з європейського боку.

І нарешті такий рівень був забезпечений. У п`ятницю, як розповідає пан Віктор, члени Ради Церков зустрічалися з віце-прем`єром Богатирьовою і сказали, що вони збираються до Брюсселя. Вона дуже прихильно поставилася і навіть питала, чим можна допомогти. Тобто в АП чи в Мінкульті не могли не знати, що Рада Церков планує поїздку до Європи...

- Поїздка мала бути завтра. А вчора почалося обдзвонювання членів Ради Церков з тим, що їм не треба туди їхати, по-перше. По-друге, з вами зустрічатиметься Президент, - розповідає експерт з релігійних питань. - Усі, звісно, були дуже ошелешені. Їм пізніше прийшов лист про те, що зустріч з Януковичем справді відбудеться. І почали їх ламати. І їм це вдалося. Делегація не поїде в Брюссель.

Сенс цього всього, на думку пана Віктора, такий:

- Мала бути зустріч з президентом Євросоюзу - і тут роблять усе, щоб цього не відбулося. За неофіційною інформацією, делегації сказали, що їм не треба їхати в Брюссель, бо це буде використано начебто на підтримку Тимошенко.

Речник УПЦ КП Владика Євстратій Зоря підтверджує те, Всеукраїнська Рада Церков опрацьовувала візит у Брюссель для зустрічі з високими представниками ЄС.

- На жаль, візит у ці терміни не відбудеться, тому що вчора від Мінкульту надійшло запрошення на адресу керівників церков та релігійних організацій взяти участь у зустрічі з Президентом України. Очевидно, що для нас, як для конфесій, спілкування з Президентом своєї держави є більш важливим, ніж закордонні візити.

Проте чому так раптом збіглися в часі зустрічі з Ромпеєм і Януковичем, Владика Євстратій пояснити не зміг.

- Можливо, це якесь непорозуміння. А, можливо, хтось вирішив, що так буде краще. Мені було б цікаво почути думку з боку держави, аби скласти свою, - дипломатично сказав церковник.

Але думки з боку держави немає. Речниця Януковича Дарка Чепак сказала тільки, що, можливо, Раді Церков просто не було раніше відомо про цю зустріч. Радниця Януковича Ганна Герман теж строго заявила, що нічого не знає про те, що хтось комусь дзвонив, аби не їхати в Брюссель. Також нагадала, що кожного року в час Великого посту президент зустрічається з представниками церков.

- Ні про що інше я не знаю, - сказала Герман.

Так, Президент минулого року теж зустрічався з церковними ієрархами, але це було вже перед самим Великодним, а зараз тільки середина Великого Посту.

Візит у Брюссель просто переноситься чи взагалі скасовується, - сказати теж ніхто не може, бо, мовляв, це залежить від приймаючої сторони, тому наразі важко щось сказати.

- Хочу наголосити, - каже владика Євстратій, - що ми не мали на меті й на увазі жодної політичної складової для цього візиту. Це мала бути виключно гуманітарна зустріч в рамках євроінтеграції. ...Але ми не можемо проігнорувати нашого Президента, якщо навіть були заплановані інші заходи.

В УГКЦ теж ніхто чітко не зміг пояснити, чим Янукович виявився важливішим за Ромпея:

- Ми лише можемо здогадуватися, чому зустріч було так раптом організовано, - зазначає керівник секретаріату Верховного архієпископа УГКЦ о. Олекса Петрів.

Ксеня Лесів