Тільки 15% українців живуть нормальним життям

Лише 15% українців характеризують своє життя як «нормальне».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації 20-річного соціологічного моніторингу «Українське суспільство» Інституту соціології НАН України повідомила завідувач відділу соціальної психології Інституту соціології Олена ЗЛОБІНА.

За її словами, у 2001 році 47% українців відзначали, що їхнє життя навряд чи можна назвати нормальним, вони радше не живуть, а виживають. У 2011 році кількість людей, які саме так оцінюють своє життя, зменшилася до 33,2%.

Водночас, з 34 до 49% зросла кількість тих, хто вважає своє життя складним, але поки що долає труднощі.

При цьому, за 10 років майже не змінилася частка українців, які вважають, що живуть стабільним, нормальним життям – 16,7 та 15,3% відповідно.

У 1994 році 51,6% українців вірили у поступову зміну на краще суспільної ситуації в Україні, 20,3% були переконані, що ситуація загалом швидко погіршуватиметься. У 2000 році ці показники кількість таких респондентів була 50,1% та 18,8% відповідно.

Проте, дослідження 2011 року показали, що у краще майбутнє вірять тепер лише 38,8% респондентів, а гіршого очікують вже 28,2%.