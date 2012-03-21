Законопроект Кармазіна по ГТС підредагують для створення консорціуму

Законопроект з реформування нафтогазового комплексу в процесі розгляду у Верховній Раді буде відкоректований для створення консорціуму з управління газотранспортною системою (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

Він зазначив, що в редакції законопроекту, прийнятому в першому читанні, є деякі некоректні моменти з юридичної точки зору, усунувши які, з'явиться можливість створити консорціум. Це буквально одне, два слова, які створюють розмитість положення, сказав В.МАКУХА.

«Я думаю, що в процесі доопрацювання ця неясність буде знята, тим паче, що ця неясність – юридична некоректність», - сказав В.МАКУХА. В цілому він позитивно оцінив документ.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 березня прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу), внесеного народним депутатом з фракції НУ-НС Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Законопроектом передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, котрі здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільних трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах компанії НАК “Нафтогаз України” здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України.

Приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах компанії “Нафтогаз”, а також підприємств, установ, організацій, які були утворені в результаті їх реорганізації, забороняється.

Відчуження основних фондів і акцій державних підприємств, які здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах, передача їх з балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, здійснення інших юридичних дій, які можуть спричинити відчуження основних фондів і акцій цих підприємств, а також основних фондів і акцій Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх і заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів і акцій таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого знаходяться в державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких знаходяться в державній власності України.

Законопроектом також передбачено, що дія цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, котрі здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах, і компанії “Нафтогаз України”, які не беруть безпосередньої або опосередкованої участі в процесі здійснення діяльності з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах, що здійснюється за узгодженням з Кабінетом міністрів України.

Крім того, стосовно державних підприємств, які здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах, а також Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх і заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство.