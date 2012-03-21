У Кличка обіцяють, що всі кандидати від партії покажуть декларації

Не зважаючи на дозвіл Конституційного Суду для депутатів і державних службовців не декларувати свої витрати, «УДАР» обіцяє оприлюднити інформацію про доходи та видатки кожного кандидата в депутати від партії.

Про це йдеться у спеціальній заяві партії щодо рішення Конституційного Суду, яким той визнав неконституційними окремі положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

Як наголошує прес-служба, партія «УДАР» виступає категорично проти того, аби політики, депутати та держслужбовці приховували інформацію про свої доходи та витрати від виборців. «УДАР» закликає опозиційні партії взяти на себе добровільне зобов’язання, аби всі кандидати в депутати від опозиційних партій, що йтимуть на парламентські вибори, оприлюднили інформацію про свої доходи і видатки.

У партії «УДАР» переконані: депутати від партії влади, які ініціювали звернення до Конституційного Суду, фактично мали на меті узаконити в країні тіньові статки політиків й корупцію, проти якої вони так завзято борються на словах.

«Очевидно, що це рішення КС необхідне тим «підпільним мільйонерам Корейкам», яких сьогодні чимало у ВР та уряді. На жаль, це вкотре підтверджує той факт, що Конституційний Суд перетворився на кишеньковий орган Адміністрації Президента і Кабміну, завдання якого – у будь-який спосіб захищати владу, створити максимально комфортні умови життя цього режиму. А особливо – перед виборами, бо зрозуміло, що чимало політиків, які боротимуться за крісла у ВР, не мають бажання декларувати свої статки й джерела їх отримання», – йдеться у заяві партії.

«Вважаємо, що представники демократичних партій мають продемонструвати європейський підхід щодо прозорості статків політиків. Необхідно зробити публічною інформацію про доходи та видатки кожного кандидата в депутати. Партія «УДАР» готова надати такі відомості про всіх своїх кандидатів перед парламентськими виборами. Такого кроку чекають від політиків виборці. Це відповідатиме задекларованим нами раніше критеріям до майбутніх кандидатів в депутати від опозиції, а саме – публічності та відкритості їх діяльності, запобіганню появі у наших лавах корупціонерів та кон’юнктурників», – наголошують в «УДАРі».

Як повідомлялося, КС перенiс на пiвроку термiни декларування депутатами й держслужбовцями своїх витрат.

Так, 20 березня КС визнав неконституцiйним положення Закону «Про засади запобiгання та протидiї корупцiї», згiдно з яким держслужбовцi й депутати мали декларувати свої витрати та витрати своїх родин вiд дня набуття чинностi цим законом 1 липня 2011 року.

Згiдно з рiшенням КС, вiдповiдне положення набуває чинностi на шiсть мiсяцiв пiзнiше – з 1 сiчня 2012 року.

Iз поданням з цього питання до КС звернулися 53 народнi депутати, зокрема, вiд Партiї регiонiв. Депутати просили скасувати положення, за яким до цьогорічних декларацій мали вноситися видатки чиновників та їхніх родин, здійснені ними після 1 липня 2011 року.

Нова декларація вимагає від чиновників звітувати про придбання нерухомості та транспортних засобів, а також будь-яких предметів вартістю понад 150 тис. грн.

Така декларація вперше мала бути подана до 1 квітня 2012 року.