МЗС і молочники зрозуміли, що не в Росії єдиній їдять сир

Міністерство закордонних справ України і компанії - експортери м'ясомолочної продукції підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в рамках Ради експортерів при МЗС для просування української продукції на зовнішні ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, цей меморандум підписали сьогодні міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і керівники 17 підприємств м'ясомолочної галузі.

«Це (меморандум – УНІАН) головним чином інструмент нашого постійного діалогу і створення інструментарію для того, щоб конкретні окремі побажання серед наших партнерів серед експортерів враховувалися й нашими департаментами тут у міністерстві, а також нашими посольствами, й нашими генеральними консульствами», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Меморандум, зокрема, передбачає координацію зусиль, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку експортного потенціалу України, зокрема, вдосконалення механізму виходу й посилення присутності українських виробників на зовнішніх ринках.

Меморандум передбачає створення в рамках ради експортерів постійно діючої робочої групи за участю представників МЗС України і українських експортерів м'ясомолочної продукції.

Крім того, МЗС узяв на себе зобов'язання надавати організаційну та інформаційну підтримку експортерам м'ясомолочної галузі України в реалізації зовнішньоекономічних проектів за кордоном.

Міністр підкреслив, що Україні необхідно розширювати географію експорту і відкривати нові ринки для своєї продукції.

На думку К.ГРИЩЕНКА, перспективними для України є ринки Близького Сходу, Китаю, а також Індії.

Міністр підкреслив, що Україні необхідно входити й закріплюватися на цих ринках.

Голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК у свою чергу зазначив, що конкуренція на світових ринках посилюється й українським компаніям необхідна допомога МЗС у розширенні географії експорту їхньої продукції.