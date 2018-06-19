Хто заважає владі боротися з корупцією

У “регіоналів” така тактика: вони кажуть, що хочуть у Європу й одночасно роблять усе, щоб не підписати з нею жодних договорів… Кажуть, що борються з корупцією, але КС нівелює антикорупційний закон…

На останньому з`їзді Партії регіонів у медовій промові президента Віктора Януковича не обійшлося без маленької ложечки дьогтю.

- На превеликий жаль, зміни відбуваються надто повільно. Рішення впроваджуються з великими труднощами. А в таких питаннях, як подолання корупції, розвитку економічних свобод часто стикаються навіть із прямим спротивом з боку корумпованої бюрократії, - зізнався Янукович.

Чи не про своїх “регіоналів” розповідав президент, скаржачись на спротив корумпованої бюрократії? Віктор Федорович так уже старався, виписував закон «Про засади запобiгання та протидiї корупцiї». Але всі його добрі наміри поступово нівелюються. І все завдяки Конституційному суду. А президент же, як він запевняє, “не може впливати на рішення суду, не може наказувати суду”.

Нагадаємо, наприкінці січня КС зробив подарунок усім українським чиновникам і можновладцям, постановивши своїм рішенням у відповідь на звернення Жашківської райради про те, що “збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди… є втручанням у її особисте та сімейне життя і допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”. Справді, навіщо українцям знати про статки чиновників і нардепів, тим більше напередодні виборів? Це ж рейтингу очевидно не додасть.

Але “регіонали” пішли ще далі. Наприкінці лютого 53 народних депутати від ПР звернулися до КС і попросили служителів Феміди скасувати положення закону «Про засади запобiгання та протидiї корупцiї», за яким до цьогорічних декларацій мали вноситися видатки чиновників та їхніх родин, здійснені ними після 1 липня 2011 року. Нову декларацію, яка зобов`язувала чиновників звітувати про придбання нерухомості та машин, а також будь-яких предметів вартістю понад 150 тис. грн., депутати вперше мали б подати до 1 квітня 2012 року. Але “найсправедливіший у світі” Конституційний суд переніс термін декларування депутатами й державними службовцями своїх витрат на півроку. А заодно дозволив чиновникам і депутатам бути бізнесменами. Хоча Суд і визнав конституційною заборону входити держслужбовцям та депутатам до складу органів управління підприємств або організацій з метою отримання прибутку, проте не заборонив цим особам брати участь у загальних зборах підприємств або організацій, що мають на меті отримання прибутку. Але ж незалежно від того, чи передав нардеп або чиновник свої акції комусь в управління, він усе одно залишається власником акцій і впливає на рішення підприємства.

Ми поцікавилися в експертів, що вони думають про останнє рішення КС і як воно корелюється з гаслом Януковича про боротьбу з корупцією?

Віктор Небоженко, політолог:

“РЕГІОНАЛИ” ВЗЯЛИ НА СЕБЕ ПОЛІТИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАХИСТ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Це дотепно, коли президент бореться з корупцією, а його оточення в цей час прикриває корупцію законодавчими актами.

Янукович чудово розумів, що він повинен був стати ініціатором якихось позитивних обіцянок, а виконавці мали зробити все, щоб ці обіцянки й погрози з приводу корупції, не здійснилися. У них же така тактика: вони кажуть, що хочуть у Європу і одночасно роблять усе, щоб не підписати з нею жодних договорів. Президент каже про двомовність в Україні, одночасно виходить його заступник Єфремов і розповідає, що це зробити неможливо.

Зрозуміло, що таке рішення Конституційного суду, який втратив останні рештки совісті й репутації, вже не страшно, але воно є доказом прихованої корупційної поведінки тих, хто підписав цей документ, звернувшись до КС. Ці люди взяли на себе політичну відповідальність за захист корупції в Україні. Принаймні Захід це сприймає саме в такому вигляді.

Будь-які антикорупційні закони одразу нейтралізуються прямо протилежними корупційними постановами й поправками.

Бізнесмени й політики від опозиції давно вже притиснуті, і їм уже нема чого ховати. А єдина партія, де влада і власність поєднуються, - це ПР. Там усі дуже багаті люди й вони часто забувають, хто вони — бізнесмени чи депутати. У такій ситуації, зрозуміло, вони просто захищають свій інтерес і роблять це достатньо грубо. І головне, це віддзеркалюється не на рейтингу депутатів — їм уже нема чого втрачати, адже ВР вже не користується жодною повагою, - а насамперед на рейтингу президента.

Віктор Мусіяка, правник, один з авторів Конституції України:

ЦЕ СВОЄРІДНА “ПІДНІЖКА” ПРЕЗИДЕНТУ

Я думаю, що це подання — вияв інтересу людей, які хочуть брати участь у виборах. Вони побачили, що їм треба буде показувати свої декларації за 2011 рік і пішли таким шляхом: треба звернутися до КС, щоб ніби не підставляти президента, який підписав закон про протидію та запобіганню корупції. І вже через тлумачення суду отримати результат, який вони хотіли б мати.

На мій погляд, це своєрідна “підніжка” президенту.

У цьому рішенні КС є два моменти.

Перший — висновок про те, що перелічені особи мають право брати участь у зборах акціонерів. Збори — це ж найвищий орган управління акціонерним товариством. Там приймаються ключові рішення. Якщо вони не можуть мати можливості управляти, то не можна робити винятків, тим більше в такому порядку. Управління власністю має бути передано іншим особам, щоб депутати не могли своїми безпосередніми діями використовувати своє службове становище у своїх інтересах. Тому рішення КС у цій частині є неприйнятним.

Друге – дивне тлумачення щодо дати, коли подавати декларацію. Закон вступив в силу з середини минулого року, а дата подання декларації — з 1 січня цього року. Зрозуміло, чому вони витлумачили саме в такий спосіб. Мова йде про вибори. Тому й було це подання до КС, щоби не показувати на вибори свої витрати. Оце тлумачення не лізе в ніякі рамки. Вони мають показувати всі свої витрати.

Якщо людина є депутатом, це не значить, що вона не має права мати акції. Як і будь-який громадянин, депутати мають право мати акції, але вони не мають права безпосередньо управляти реалізацією цих акцій. Ясна річ, що ми не можемо відстежувати безпосередні чи опосередковані дії людей при владі, які в той чи інший спосіб можуть впливати на ефективність функціонування тих чи інших підприємств чи акціонерних товариств, у яких вони мають акції. Тут є можливості для зловживань. Але тоді вже треба показувати конкретні факти й, можливо, ставити більш радикально питання про те, щоб прямо передбачити в законі: якщо людина хоче зайняти посаду в органах влади, вона має реалізувати ці акції і не мати жодного стосунку до них, навіть опосередковано.

Геннадій Москаль, заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, НУ-НС:

ТОВАРИСЬКИЙ СУД ПРИ ЖЕКУ БУВ НАБАГАТО ПРИНЦИПОВІШИЙ, НІЖ СЬОГОДНІ КС

Фактично цим рішенням уникається подавання декларації у виборчому процесі.

По-перше, на тлі зубожіння населення і злиднів показувати мільйонні та мільярдні статки потенційним кандидатам у ВР якось негоже. Тому була проведена така маніпуляція.

Це явно відбулося з благословення вищого керівництва держави, тому що у ПР є дисципліна. Не могли 53 народні депутати самовільно це собі зробити.

По-друге, буде багато конкурентів на виборах. І будуть шукати, хто що приховав. Ніхто ж нічого не переписував. Якщо йдеш у народні депутати чи на державну службу, ти маєш переписати свої активи, акції, не бути в наглядовій раді. Але ніхто цього не робив. Усі писали: так, ми все передали. Але це була фікція, липа. Ніхто не хоче прощатися з акціями, так вони й лишаються головами спостережних, наглядових рад, правлінь. А це суперечить взятим Україною міжнародним зобов`язанням, що ми розділимо бізнес і політику.

Кодекси всіх країн починаються з розділу “корупція”. Це найвищий злочин у будь-якій державі. В Англії закон про боротьбу з корупцією діє з 1897 року до сьогодні, і правоохоронці успішно ним керуються. Ми – єдина країна в Європі, де за корупцію не встановлена кримінальна відповідальність – тільки адміністративна. У нас Кримінальний кодекс починається статтею про державну зраду. У нас за державну зраду не засуджена жодна людина за 20 років незалежності і не буде засуджена. По-перше, стаття по-дебільному виписана, а по-друге, яка державна зрада? Тільки в Богословської в голові може така маячня родитися.

GRECO та інші міжнародні авторитетні організації, що ведуть боротьбу з корупцією, піддавали нас різкій критиці за те, що ми не ввели поняття корупція в Кримінальний кодекс. А наші можновладці кажуть: якої вам ще потрібно корупції, якщо у нас є відповідальність за хабар, за перевищення влади, за зловживання владою? Вибачте, хабар – це хабар, а корупція – це корупція.

Автором закону про запобігання протидії корупції був президент, а тепер його однопартійці потихеньку цей закон розмивають. Це панічний страх верхівки влади перед ним. Прийняли дрібницю і самі злякалися, і руками КС поступово цей закон руйнують. Що вже там з нього лишилося?

Якщо вірити статистиці МВС, то в Україні нема корупції. Або в нас нема корупціонерів, або в нас непрофесійна правоохоронна система.

Ну що сьогодні можна зробити, коли КС — це є філія Адміністрації президента. Раніше товариський суд при жеку був набагато принциповіший, ніж сьогодні КС в Україні. Він ганьбить державу. Я не знаю, якими ми будемо в рейтингу корупції за 2012 рік. Якщо ми зараз вже біля Папуа-Нової Гвінеї, то будемо десь біля Сомалі...

Підпилюють закон про запобігання й протидію корупції, але самі впадуть від цього підпилювання.

Вадим Колесніченко, голова підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства у сфері правосуддя Комітету ВРУ з питань правосуддя, ПР:

Я НЕ БАЧУ ТУТ ЖОДНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Я не був серед тих депутатів, які подавали звернення до КС. І, на жаль, не читав рішення КС. Але я вас можу на 100% запевнити, що не було прохання не оприлюднювати свої видатки чи доходи. Було питання до Конституційного суду з метою дати роз`яснення.

Деякі речі не зовсім зрозуміло, як виконувати. Ми знаємо, що в нас є період для декларування — рік. А закон був прийнятий у півріччі. У нас нема норми декларування за півроку. Коли людина йде на вибори, так було завжди і скрізь, вона декларує доходи за результатом року. Тому що півріччя неможливо перевірити. Тому було запитання — як ставитися до 6 місяців. І КС дав пояснення: якщо в нас термін річний, то півроку, відколи цей закон вступив у силу — не вираховується. Я не бачу тут жодних питань, які стосуються боротьби з корупцією.

Що стосується наявності акцій підприємства в депутата — це європейська практика. Депутат — це такий самий громадянин. У вас колись був ваучер, коли нам їх роздавали після розпаду Радянського Союзу, і їх кудись повкладали. Я, наприклад, навіть не знаю, де вони знаходяться. І зараз хтось їх знайде, і я таким чином буду визнаний корупціонером?

Корупція і акції — це настільки різні речі, як Земля і Марс. Участь у купівлі акцій — це вкладення коштів, це не вплив на підприємство. Щоб лобіювати інтереси, для цього не треба вкладати кошти. А якщо туди твої кошти вкладені, то вони і лобіюють твої інтереси. Кошти мають приносити кошти.

Опитувала Анна Ященко