Дружина Луценка думає, що Яценюку вигідно, щоб її чоловік сидів
Жінка підкреслює, що це її особисте бачення
Дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Ірина ЛУЦЕНКО вважає, що лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зацікавлений у тому, щоб Юрія ЛУЦЕНКА не випускали з–за грат.
Зокрема, в інтерв’ю виданню KyivPost, відповідаючи на запитання «Ви думаєте, ЯЦЕНЮК зацікавлений у тому, щоб не випускали ЛУЦЕНКА, як свого політичного конкурента?», І.ЛУЦЕНКО відповіла: «Звичайно. Ви думаєте - ні? Я жодного разу не бачила його в суді. Це моє особисте бачення. Це не бачення партії “Народна самооборона”, це не бачення Юрія ЛУЦЕНКА».
За словами дружини Ю.ЛУЦЕНКА, коли під час дебатів у суді виступав адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ – «упродовж шести годин, його виступ був написаний на 91 сторінці. Він не те що каменя на камені не залишив на звинуваченні, він розтер усе це в порошок. Ми з ним розмовляли, і він каже: «Іра, ці 91 сторінок - це коли ви виграєте європейські суди і поміняється влада, то це є готовий обвинувальний висновок». «Бо питали, чи буде Ю.ЛУЦЕНКО мститись, а А.ЯЦЕНЮК швиденько за нього відповів «так, буде», даючи сигнал владі, що не можна Ю.ЛУЦЕНКА випускати, бо він же буде мститися», - вважає І.ЛУЦЕНКО.