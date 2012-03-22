Дружина Луценка думає, що Яценюку вигідно, щоб її чоловік сидів

Дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Ірина ЛУЦЕНКО вважає, що лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зацікавлений у тому, щоб Юрія ЛУЦЕНКА не випускали з–за грат.

Зокрема, в інтерв’ю виданню KyivPost, відповідаючи на запитання «Ви думаєте, ЯЦЕНЮК зацікавлений у тому, щоб не випускали ЛУЦЕНКА, як свого політичного конкурента?», І.ЛУЦЕНКО відповіла: «Звичайно. Ви думаєте - ні? Я жодного разу не бачила його в суді. Це моє особисте бачення. Це не бачення партії “Народна самооборона”, це не бачення Юрія ЛУЦЕНКА».

За словами дружини Ю.ЛУЦЕНКА, коли під час дебатів у суді виступав адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ – «упродовж шести годин, його виступ був написаний на 91 сторінці. Він не те що каменя на камені не залишив на звинуваченні, він розтер усе це в порошок. Ми з ним розмовляли, і він каже: «Іра, ці 91 сторінок - це коли ви виграєте європейські суди і поміняється влада, то це є готовий обвинувальний висновок». «Бо питали, чи буде Ю.ЛУЦЕНКО мститись, а А.ЯЦЕНЮК швиденько за нього відповів «так, буде», даючи сигнал владі, що не можна Ю.ЛУЦЕНКА випускати, бо він же буде мститися», - вважає І.ЛУЦЕНКО.