Янукович впевнено обвалює рейтинг... регіоналів

Цікаво, хто порадив Віктору Федоровичу провести 4 вересня нараду з підготовки житлово-комунального господарства до нового опалювального сезону саме в Алчевську? «Я особисто проводитиму нараду з підготовки до зими. У нас є історичне місто – Алчевськ. Я намітив цю роботу давно і я її виконаю», - гучно заявив прем’єр. Що історичне місто, то історичне! Вся Україна пам’ятає, що саме через халатність мера цього містечка на Луганщині та керівництва облради взимку позаминулого року в Алчевську сталася справжня трагедія. У 35-градусний мороз місто залишилося без тепла і води.

І керівництво мерії Алчевська, і керівництво Луганської облради – всуціль члени Партії Регіонів. „Крайнім” виявився головний інженер місцевого „Теплокомуненерго”, але вся країна пам’ятає, хто є справжніми винуватцями. А також той факт, що „розхльобувати” величезні збитки і вишукувати кошти на допомогу потерпілим та ремонт, сотні мільйонів гривень, довелося „помаранчевому” уряду Юрія Єханурова. Гроші переказували тоді підприємства, прості громадяни, громадські організації. Так що, висловлюючись ленінською мовою, нарада у місті-мученику є „чудовою, унікальною агітацією уряду проти самого себе”.

Крім того, в ефірі телеканалу „Інтер” Віктор Федорович зволили пожартувати, що, мовляв, через переміщення урядового кортежу перекривають дорожній рух у Києві, а тому настав час „максимально переходити на сучасні засоби переміщення. І одним з таких засобів є вертоліт». Важко було придумати невдаліший жарт. По-перше, сотні тисяч київських (і не тільки!) автомобілістів пригадали свої тривалі муки під час проїзду Януковича з почтом. По-друге, лідер ПР зайвий раз нагадав про те, що він і так перейшов на „сучасні засоби переміщення”:мало йому було „міні-вена”, в який влізе слон середніх розмірів, мало було щойно куплених двох новісіньких і дорогущих „мерсів” з кузовами щонайновішого дизайну, яких раніше не було у перших осіб держави в Україні . Тепер ще й вертоліт йому подавай! Чи, бува, надивився телесюжетів про Буша з Путіним? А може, згадав, як Ігор Бакай у США на „гвинтокрилі” до місцевого універсаму за горілкою літав?

У тому ж „самовбивчому” ефірі пан Янукович, відповідаючи на запитання, чи плануються відставки Рудьковського та Шуфрича, з металом в голосі повідомив: „До виборів змін в кадровому складі уряду не відбудеться. Я відкидаю будь-які звинувачення на адресу уряду. Це єдина гілка влади, яка сьогодні забезпечує життєдіяльність країни. Про це мають всі пам`ятати».

Оце так життєдіяльність! Цікаво, скільки ще ешелонів мають полетіти під укіс, скільки тонн фосфору вилитися на українську землю, скільки сотень і тисяч гектарів лісу згоріти, щоб двох горе-управлінців, які тільки й роблять, що бездарно піаряться на людському горі, вимели нарешті з Кабміну. До речі, може Віктор Федорович не знає, що днями навіть однопартієць Рудьковського міністр МВС Василь Цушко, який нарешті повернувся із тривалого закордонного лікування, будучи у Чернігові, вибачався перед жителями в тому, що у березні 2006 року пан Рудьковський „фактично зрадив виборців міста”, і нагадав, що пропонував тоді виключити майбутнього міністра транспорту з лав Соцпартії. Отже, навіть одіозні однопартійці ціну Рудьковському знають. На відміну від Януковича.

Нарешті, ще один „геніальний” піар-хід Януковича та ПР. Нічого кращого не винайшли, ніж запропонувати політичним силам кодекс поведінки політичних сил на час виборів. Це після всього, що натворили „регіонали” у 2004 році, нав’язуючи силоміць країні „правильного кандидата” Януковича: розгромлені виборчі дільниці, побиття людей молотками під Центрвиборчкомом, „веселі каруселі”, викручування рук ЗМІ... Якщо автор щось забув, читайте вирок Верховного Суду України.

Як там у рекламі: іноді краще жувати, ніж говорити?!

Микола Писарчук