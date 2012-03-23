ЗМІ: Черновецький повернувся і в мерії тепер з'являється таємно

Мер Києва днями прилетів до столиці і прийшов на Хрещатик, 36 - він підписує рішення Київради, які були прийняті на останній сесії, пише "Сегодня".

У мерії кажуть, що Леонід Михайлович тепер з`являється таємно. «Він вже не приїжджає на своєму «Роллс-Ройсі» з купою охорони. А скромно - на «Мерседесі», з одним охоронцем. Піднімається на 9-й поверх і сидить там, по коридорах не ходить, його навіть ніхто не бачить і не чує», - розповідають співробітники.

А от з одруженням його ніхто офіційно в мерії так і не привітав. Кажуть, офіційно про своє весілля він не оголошував, тому дарувати квіти навіть якось незручно.

Нагадаємо, в соцмережах кохана мера Олена Савчук ще в лютому поміняла прізвище на «Чернівецька». Правда, як тільки про це стало відомо в пресі, сторінка нової дружини мера швиденько зникла.