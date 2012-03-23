Єфремов заявляє, що вибори мера Києва відбудуться у липні чи серпні

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що вибори мера Києва обов’язково відбудуться цього року, але він не знає, у липні чи в серпні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами О.ЄФРЕМОВА, вибори мають відбутися обов’язково цього року, а суміщати їх з виборами до парламенту, призначеними на жовтень, недоцільно.

«А враховуючи те, що строки (строки повноваження мера Києва – УНІАН) уже закінчились, необхідно приймати якесь рішення. Я думаю, що найближчим часом парламент визначиться по виборах у місті Києві. Будуть вони у липні чи серпні, я не знаю», - сказав О.ЄФРЕМОВ.