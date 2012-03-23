Єфремов: один з уманських «подонків» - син місцевого партійного боса з БЮТ

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що один із учасників зґвалтування 19-річної дівчини в Умані Черкаської області є сином члена БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

О.ЄФРЕМОВ категорично спростував причетність до групи гвалтівників представників його партії, назвавши це дурницею.

«В Умані 5 подонків зґвалтували дівчину. За нашою інформацією, один із тих, хто брав участь у зґвалтуванні, є сином одного з керівників партійної організації і штабу БЮТ у місті Черкаси», - сказав він.

Водночас О.ЄФРЕМОВ вважає, що це є не найважливішим. «Як мені здається, у злочинців не повинно бути ні політичної, ні національної приналежності. Злочинець – він і є злочинець і має відповідати за ті злочини, які він вчиняє. У даному випадку подонки мають отримати за заслугами. І цим питанням мають займатися правоохоронні органи», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Умані Черкаської області п’ятеро молодиків зґвалтували 19-річну дівчину.

20 березня міліція порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу (зґвалтування, вчинене групою осіб). Затримано усіх п’ятьох ґвалтівників.