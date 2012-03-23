В опозиції кажуть, що Порошенко завдав їм дошкульного удару

Народні депутати від опозиції називають помилкою рішення Петра ПОРОШЕНКА очолити Міністерство економіки, а представники провладних фракцій вважають, що П.ПОРОШЕНКО вчинив правильно.

Член фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ШЕВЧЕНКО висловив думку, що П.ПОРОШЕНКО припустився помилкового рішення. «Я думаю, що це помилкове рішення, якими б благородними не були мотиви у Петра Олексійовича», - сказав він у коментарі УНІАН.

На переконання депутата, сьогодні немає жодних шансів реалізувати реформи, перебуваючи у команді Віктора ЯНУКОВИЧА і Миколи АЗАРОВА.

«Це не принесе користі та змін країні, це не принесе реформаторської слави особисто Петру ПОРОШЕНКУ, але це означає, що ПОРОШЕНКО, як і будь-який інший член уряду, нестиме відповідальність за ситуацію, яка є в країні як з економікою, так і з політичними правами та свободами», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, звичайно, це питання вибору самого П.ПОРОШЕНКА, але усі, хто його знає як менеджера і як людину, глибоко розчаровані його рішенням.

При цьому А.ШЕВЧЕНКО висловив сподівання, що сьогоднішнє призначення жодним чином не вплине на редакційну політику медіа-ресурсів П.ПОРОШЕНКА, і в першу чергу це стосується «5 каналу».

Він не виключив, що наявність такого медіа-ресурсу у П.ПОРОШЕНКА могло стати однією із причин залучення його до роботи у владі.

«Я думаю, що якщо ця тема не випливала, то випливе у розмовах з ПОРОШЕНКОМ в уряді чи Адміністрації Президента, але я дуже сподіваюсь, що «5 канал» зможе відстояти свою редакційну політику», - сказав А.ПОРОШЕНКО.

Член фракції НУ-НС Олесь ДОНІЙ в інтерв’ю журналістам назвав помилкою рішення П.ПОРОШЕНКА йти у владу. На його думку, зрозуміло, для чого владі потрібен був П.ПОРОШЕНКО: «У них провал в соціально-економічній політиці, вони зацікавлені у посиленні менеджменту. З іншого боку, вони зацікавлені у послабленні опозиції».

За словами О.ДОНІЯ, опозиція зазнала дошкульного удару, оскільки могла б розраховувати на участь П.ПОРОШЕНКА у виборах від опозиції, наприклад, у Вінницькій області, де він має сильні позиції.

«Тому з боку влади це зрозумілий вчинок. Що стосується ПОРОШЕНКА, то зрозуміло, що нинішня влада не має жодних моральних бар’єрів і чинить страшенний тиск на бізнес-структури, і, відповідно, кожен бізнесмен є надзвичайно вразливим», - сказав О.ДОНІЙ.

При цьому він зауважив, що не може стверджувати, що на П.ПОРОШЕНКА чинився тиск, але те, що це сьогодні є загальною практикою, є фактом.

За словами О.ДОНІЯ, те, що питання призначення П.ПОРОШЕНКА «тягнулось майже два тижні, говорить на користь цієї версії».

«Те, що ПОРОШЕНКО довго тягнув з рішенням, є певною мірою свідченням, що він не погоджувався на такий тиск, але, як на мене, у будь-якому випадку все рівно я сприймаю як його помилку», - сказав О.ДОНІЙ.

Він висловив сподівання, що призначення П.ПОРОШЕНКА не позначиться на редакційній політиці його медіа-ресурсів.

Разом з тим, О.ДОНІЙ не виключив, що у кар’єрі П.ПОРОШЕНКА сьогодні «з точки зору історичної може бути не останній поворот в історії політика».

Народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ у коментарі журналістам також назвав помилковим рішення призначити П.ПОРОШЕНКА міністром економіки, але він вбачає у цьому інші мотиви.

За словами депутата, не можна формувати уряд з олігархів, з’єднуючи таким чином бізнес і політику. «Люди, які є не лише багатими, а міліонерами, вони не можуть працювати у владі, якщо Президент хоче реалізувати своє гасло про розбудову соціальної країни», - сказав Є.ЦАРЬКОВ, додавши, що віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики є міліонером.

Депутат переконаний, що у будь-якому разі такі люди будуть захищати інтереси великого бізнесу, свої особисті інтереси, а не інтереси громадян.

«Тому я вважаю, що це було помилкою, але Схід - справа тонка. Для Президента ЯНУКОВИЧА, як і для будь-якого Президента України, попереднього чи майбутнього, це їхні відносини з олігархами. Немає КУЧМИ, немає КРАВЧУКА, немає ЮЩЕНКА. Не знаю, як у Віктора Федоровича далі вийде, а олігархи все ті ж, вони тільки старіють і покращують свої статки», - сказав Є.ЦАРЬКОВ.

Він також зауважив, що напередодні виборів влада не хоче сваритися з власниками медіа-ресурсів.

Представник Народної партії Ігор ШАРОВ у коментарі УНІАН зауважив, що добре знає П.ПОРОШЕНКА і знає, що він відбувся як бізнесмен, як політик. «Якщо порівнювати його діяльність на посту, зокрема, міністра закордонних справ, то вона була дуже плідною попри ті обставини, що він працював нетривалий період», - сказав І.ШАРОВ, додавши, що в нього є переконання, що ПОРОШЕНКО плідно працюватиме на посаді міністра економіки.

За словами депутата від Партії регіонів Ярослава СУХОГО, він знає П.ПОРОШЕНКА як професіонала. Він сподівається, що на новій посаді П.ПОРОШЕНКО відіграватиме позитивну роль.

«Мене не цікавлять кулуарні плітки: як, кому, що, кому це вигідно. Я думаю, що призначення ПОРОШЕНКА в першу чергу вигідно нашому народногосподарському комплексу чи, вірніше, залишкам, які від нього залишились», - сказав Я.СУХИЙ.

Коментуючи той факт, що опозиція вважає помилкою рішення П.ПОРОШЕНКА, Я.СУХИЙ порадив опозиції говорити про власні помилки.