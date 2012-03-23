Кличко пояснює низьку явку на виборах в Обухові

Партія «УДАР» наполягає на необхідності голосування в два тури на виборах міських голів.

Про це йдеться в статті лідера «УДАРу» Віталія КЛИЧКА, опублікованій на сайті газети «День».

На його думку, результати місцевих виборів, які відбулися у березні в різних регіонах України, потребують серйозного аналізу в демократичному колі, адже вони висвітлили уразливі проблеми української опозиції.

Так, у Черганівці Косівського району після перемоги кандидата від «УДАРу» на виборах сільського голови наступного дня було протизаконно перераховано бюлетені, при цьому сейф з виборчою документацією не був закритий, а на багатьох бюлетенях з голосами за представника «УДАРу» з’явилися додаткові позначки. «В українських реаліях мало перемогти - результати виборів ще потрібно захистити», - наголошує В.КЛИЧКО.

Він переконаний, що в Обухові поразка опозиції пояснюється єдиною причиною - не змогли узгодити свої дії та підтримати єдиного кандидата. «Головний урок Обухова - без узгодження позицій, без єдиної рейтингової кандидатури від опозиції ми даруватимемо перемогу владі. І люди це розуміють, їх це бентежить, вони зневірені», - зазначив В.КЛИЧКО. Саме зневірою та роздратуванням він пояснює низьку явку на місцевих виборах, і закликає колег по опозиції чесно визнати прорахунки та зробити з них висновки. «Особисто для мене є неприйнятним, коли кандидата від опозиції визначають у тиші кабінетів партійні лідери. Найкращим тестом, здатний кандидат виграти вибори чи ні, є праймеріз або, принаймні, соціологічне опитування», - вважає політик.

Лідер «УДАРу» також наполягає на необхідності двохтурового голосування на виборах міських голів. Він критично оцінює чинну виборчу систему, коли ключі від міста отримує кандидат, якого підтримує лише десята частина виборців. «Вибори мерів міст повинні відбуватися у два тури. Керувати містом має той, кого підтримує більшість громадян, а не 10% жителів. Нашими містами не повинні управляти "мери меншості", - переконаний Віталій Кличко.

Нагадаємо, 22 березня народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ірина ГЕРАЩЕНКО і Кирило КУЛИКОВ зареєстрували у Верховній Раді законопроект про проведення виборів мерів у два тури.