Тимошенко не збирається вмонтовувати в трубу якусь компанію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимим існування компаній-посередників при поставках до України російського і туркменського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.

«Я не вважаю, що між Україною і Росією, Україною і Туркменістаном потрібний посередник. Нас сполучає одна надійна труба, і я не думаю, що нам потрібно вмонтовувати в неї якусь компанію, хоч би як вона називалася, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. – Я вважаю, що ми докладемо всіх зусиль, аби перейти до прямих контрактів (контрактів на поставку російського і туркменського газу до України – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року «Нафтогаз України», «Газпром» і «РосУкрЕнерго» підписали угоду про поставки газу до України. Поява «РосУкрЕнерго» як постачальника газу до України викликала безліч нарікань в українському політикумі через звинувачення в непрозорості діяльності цієї компанії, які звучать на її адресу