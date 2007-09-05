Довгий здивований, що київський штаб НУ-НС ”приплів” до Сотникова політику

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ здивований тим, що київський штаб виборчого блоку „Наша Україна – Народна Самооборона” намагається політизувати ситуацію навколо голови Дніпровської у м.Києві районної державної адміністрації Олександра СОТНИКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за словами О.ДОВГОГО, „викликає подив, що піарники київських „нашоукраїнців” знову приплели до цієї ситуації політику”. „Нагадаю, - зазначив він, - що на початку серпня Київський міський голова звернувся до Президента України з проханням звільнити трьох голів столичних райдержадміністрацій. Серед цих керівників і голова Подільської РДА, представник Блоку Леоніда Черновецького Євген РОМАНЕНКО. То до чого тут політика, якщо людина не може навести лад в районі?”.

„Я вважаю, що подібні заяви роблять „ведмежу послугу” блоку „Наша Україна – Народна Самооборона”, який у своїй виборчій програмі записав пункт про рівність усіх перед законом. Навряд чи позицію столичних „нашоукраїнців” поділяють у вищому партійному керівництві. Виходячи з великої поваги до „Нашої України”, я жодного разу публічно не згадував про причетність О.СОТНИКОВА до НСНУ. Тому здивований, що замість того, аби спільними зусиллями очищуватись від неефективних і нечистих на руку господарників, ми намагаємося шукати якийсь політичний підтекст”, - наголосив О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, голова Дніпровської райдержадміністрації О.СОТНИКОВ був затриманий правоохоронцями 4 вересня під час робочої наради із заступниками у залі засідань РДА.

Після цього правоохоронці відвезли О.СОТНИКОВА на його квартиру, де провели обшук.

Київський штаб НУ-НС висловив протест проти “спроб політичної розправи” над членом „Нашої України” О.СОТНИКОВИМ “з боку мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його союзників з Партії регіонів”.