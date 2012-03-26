У Львові знайшовся редактор газети, якого шукали 200 міліціонерів

Сьогодні о 17.55 співробітники карного розшуку затримали у Львові на вулиці Окуневського редактора червоноградської газета «Новини Прибужжя» Віталія Павлишина, який зник 21 березня.

Про це УНІАН повідомила начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА.

Як повідомила речник обласної міліції, до пошуків В.Павлишина було задіяно близько 200 правоохоронців. За словами С.Добровольської, журналіст почувається добре.

У даний час міліція з’ясовує, де В.Павлишин перебував 5 діб.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня до міліції із заявою про зникнення В.Павлишина звернувся його батько, який повідомив, що син 21 березня вийшов з приміщення редакції газети, у якій працює, на обідню перерву і додому не повернувся. Поза зоною досяжності був мобільний телефон журналіста.

В.Павлишин багато років працював у різних виданнях Львова та області. Сьогодні йому виповнилося 39 років.