Олександра Кужель: Якщо Кличко не прийме рішення, то в Києві повториться Обухів

Олександра Кужель завжди залишалася помітним персонажем української політики. Її здатність зберігати контакти з журналістами, її опозиційна риторика, готовність відповідати у будь-який момент на найскладніші запитання завжди працювали на її імідж. Якби складали незалежний портрет Олександри Кужель, то, напевно, автори написали б, що вона була захисником підприємців часів Кучми, пережила легке забуття за часів Ющенка, активно допомагала Сергію Тігіпку, який пізніше зрадив свого виборця, а в період Януковича створила рух, що претендує на роль незалежного. Олександра Кужель відповіла на запитання УНІАН.

Олександро Володимирівно, кримські ЗМІ пишуть, що вашу діяльність перевіряє Держслужба у боротьбі з економічною злочинністю. Нібито вас звинувачують у керівництві нелегалізованим об'єднанням і шахрайстві...

Олександр Пасхавер колись сказав: якщо ти прокидаєшся вранці, а про тебе не написано ніякої гидоти, то ти в цьому житті, діточки, нічого не важиш.

Я розумію, що наш громадянський рух стає все більш небезпечним для влади і тому спокійно ставлюся до подібних провокацій - значить, ми йдемо правильним шляхом.

У всіх цих заявах викладено цілковиту брехню. Ми легалізовані. Наказ про легалізацію нашої громадської організації під номером 333, номер реєстрації – 369. Я відповім на будь-які запитання будь-яких контролюючих органів, які до мене офіційно звернуться, — тих, хто має право перевіряти неприбуткові організації.

Набагато цікавіше в цій ситуації інше. Виникає перше питання: чи є ця ситуація помстою новопризначеного керівника кримського МВС, через якого у нас виникла суперечка з паном Могильовим, що знову привели «донецького» до Криму?

І друге питання, що за чоловік цей Бен-Наїм? (Перевірка, про яку писали ЗМІ, проводилася на основі заяви Марка Бен-Наїма, який називає себе "правозахисником". — Авт.)

Десятки журналістських розслідувань говорять про те, що Бен-Наїм насправді Олег Мойсейович Гельман, який у 1988 році притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, був організатором ОЗУ, що промишляло фальсифікацією, насильством із застосуванням зброї, залякуванням і шантажем, не гребував і здирством. У 1997 році, рятуючись від правосуддя, спішно виїхав із РФ до Ізраїлю, де також обзавівся кримінальним минулим – у 2003 році на нього відкрили кримінальну справу за шахрайство з обтяжливими обставинами. В Україні сплив у 2005 році, з того часу промишляє на ниві «правозахисту».

19 січня 2010 року рішенням ГУМВС України в Криму громадянство Бен-Наїма припинене. Севастопольський окружний адміністративний суд безуспішно викликає цю людину, що ховається від правосуддя, позивачем у справі № 2а-4235 /11/2770 за позовом МВС про затримання і примусове видворення за межі держави.

І ця людина, яку розшукує МВС, подає в це саме МВС шість скарг, і його ніхто не заарештовує, а все завзяття направляють на перевірку громадянської організації.

У 2009 році, коли я була главою Держкомітету з підприємництва, він закидав комітет скаргами з потоками бруду на всіх представників кримської влади.

А хто за ним стоїть?

Я розумію, що він шахрай і спосіб його існування – шахрайство. Мене він через звичайну людську гидливість не цікавить. Можу припустити, що або його використовує пан Могильов, але дуже сподіваюся, що це не так, або хтось ще зливає через нього відверту заказуху. Повірте, якби були якісь реальні факти порушень, ніхто б не вдавався до допомоги певних осіб, до яких належить ця персона, якій у пристойному суспільстві руку не подадуть.

Хто використовує шахраїв? Такі самі шахраї.

То до вас приходили правоохоронні органи з перевірками?

Ні. Оскільки ми знаходимося в Києві, а перевірки проводяться правоохоронними органами Криму, то вони зі мною спілкуються за допомогою запитів, на які отримують відповіді. Ми повністю відкриті, наша діяльність прозора і ведеться в руслі закону, приховувати нам абсолютно нічого. Говорити про якісь порушення просто смішно, тому що ми не є юрособою і всі працюємо безкоштовно. У нас усе побудовано на волонтерських добровільних началах.

Що стосується коштів на рахунку. Там було десь 12 із гаком тисяч гривень, з яких особисто 8 тисяч внесла я. Ці гроші використовуються тільки на оплату проїзду наших юристів-волонтерів, коли ми представляємо інтереси людей, які до нас звертаються по допомогу.

Ви бачите політичне підгрунтя цієї справи?

А що, є ще щось? (сміється). Якби у мене був бізнес, я б могла подумати, що це тиск економічний. А так – тільки політичне замовлення і попередження про те, що владі вкрай неугодна моя позиція.

Недавно проти вас повстав і комуніст Леонід Грач. Каже, що ви з Олегом Тягнибоком співпрацювати починаєте...

Ви можете уявити, щоб я створила фракцію «Свободи» в парламенті Криму?! Тільки людина, що зовсім зневірилася і втратила політичну перспективу, може придумати і озвучити подібні фантазії.

Грач, вигнаний із компартії, свій піар весь час будує на залякуванні якоюсь загрозою, весь час лякає кимось: то татарами, то ще якоюсь окупацією...

Я востаннє була на сесії в Криму у п'ятницю, запитала: хлопці, він не захворів? Вони засміялися і кажуть: ми його півтора роки не бачили. Замість того, щоб боротися за землі Криму, за Крим, за добробут своїх виборців Грач починає боротьбу з єдиною людиною, яка бореться проти діючої влади. Звичайно, це по-комуністичному – корисно для справи партії і безпечно особисто для борця.

А чим ви йому так не догодили? Коли ви йому дорогу перейшли?

Грачеві?! Не дай Господь! У нас різні дороги. Його дороги ведуть в аквапарк, садиби, мої – у невлаштовані кримські села, де люди десятиліттями живуть без елементарних людських умов – без газу, води, каналізації, тепла.

Тут усе очевидно. Людина має можливість обратися у Верховну Раду тільки по мажоритарці. Він однозначно боїться цієї влади. Йому більше немає на кого спертися — компартія його викинула як зрадника. Тому йому знову потрібно вдатися до якоїсь страшилки. А яка страшилка для Криму? Це націоналісти. Ось і придумав легенду.

А з Тягнибоком ви зовсім не спілкуєтеся?

Ніколи.

Щодо «Свободи» я вже неодноразово висловила свою позицію. Вона полягає в повазі до виборців, яким близька ідеологія цієї політичної сили. Але для себе особисто вважаю свободівську платформу абсолютно неприйнятною через своє виховання, свої переконання і життєві цінності, що базуються, зокрема, на толерантності по відношенню до людей, незалежно від національного походження.

Я народилася і виросла в Східній Україні. Я дочка Запоріжжя. Вихована іншою культурою, яка не приймає розділення за національною ознакою. Розумію, що Україна різна, поважаючи кожного громадянина України, вивчила українську мову і від щирого серця полюбила українську культуру. Виходячи з європейських демократичних норм, пропонувала рішення мовного питання в Криму. Проте по-справжньому, вирішувати це питання не хоче ніхто, на обіцянках російської як другої державної багато кримських політиків будують свої депутатські кар'єри десятиліттями, спекулюючи на цій темі перед кожними виборами.

Я зараз із вами розмовляю, а у мене навпроти висить картина, на якій Багіра розкидає рудих шакалів. Дуже схоже на те, чим я займаюся.

Ви заявляли, що готові йти на вибори мера Києва. Але очевидно, що Віталія Кличка кияни підтримують набагато більше. Ви готові стати №2?

Не готова стати №2. Коли я заявила, що готова йти на мера Києва, то підкреслила, що балотуватися на цей пост повинна консолідована кандидатура, відповідальність за дії якої має нести вся об'єднана опозиція. Сьогодні мер — це не господарник, а останній оплот демократії в Києві, це омбудсмен, що захищає права киян і має право підпису під рішеннями Київради.

Всі роки моєї діяльності дають мені право сказати, що мене жодного разу ніхто не примусив підписати документ, з яким я не була згодна. У 2003 році мене звільнив Кучма за те, що я не підписала указ із введення голограм на алкоголь і сигарети, де були всі підписи, окрім мого. Мене звільнили — я не підписала, тому що це рішення вимивало з бюджету колосальні суми. Хоча мене навіть підкупити намагалися... У мене немає бізнесу, щоб його відібрати, у мене є тільки ім'я і життя. І я розумію, наскільки важко буде будь-якій людині, що має бізнес, спробувати тримати принципову позицію.

Пишуть, що мене використовують як противагу Кличку. Неправда, я сама запропонувала свою кандидатуру, але балотування можливе тільки в тому випадку, якщо Віталій прийме рішення, про те, що він не піде, що він не готовий... А він повинен зрозуміти, до чого потрібно бути готовим. Якщо він думає, що за нього можуть проголосувати як за боксера, то це неправильно. Він повинен нести відповідальність за те, щоб завести команду в Київраду і стати мером від об'єднаної опозиції.

Політика Кличка я не знаю. Немає такого політика. Я не знаю його команду.

Не дай Бог, щоб після виборів ми отримали Кличка — того самого Тігіпка, але в іншій обгортці. Якщо він стане мером і підпише з Банковою договір — ми Київ втратили. І потім, у разі перемоги в Києві, хто поведе його партію у Верховну Раду? Чи залишиться він мером, чи віддасть перевагу депутатству, зрадивши киян? Ми хочемо отримати відповіді на всі ці запитання на старті, а не приймати зраду як даність на фініші, коли виправити нічого не можна.

Про які праймеріз він говорить? Він намагається впровадити систему: давайте ми поділимо округи, а кого ми поставимо — ми самі вирішимо. Хлопці, то ви продасте округи чи все- таки поставите туди гідних людей, за яких ми впевнено голосуватимемо, розуміючи, що віддаємо голос за демократію?

Але якщо Кличко набереться рішучості і підтвердить, що йде від об'єднаної опозиції і веде за собою кандидатів об'єднаної опозиції, я буду максимально йому допомагати, тому що ми розумітимемо, що зайде кандидат, який не зрадить наші спільні позиції.

Думаєте, в принципі, опозиція досягне єдності у виборі кандидата в мери Києва чи повториться Обухів?

Якщо Кличко не прийме рішення, то повториться Обухов. Слова про неприєднання до ПР для мене особисто нічого не означають. Ми це вже пройшли в історії зі зрадою ідеї третьої сили Тігіпка. Тому виборці, що виступають проти нинішньої влади, наполягають на підписанні Кличком документа про співпрацю з об'єднаною опозицією.

Не знаю, домовляться вони чи ні. Ми повинні їх примусити. Вони наші слуги — а не навпаки.

Ви боїтеся, що Кличко зіллється з ПР. У той же час деякі ЗМІ приписують вам співпрацю з Банковою...

Знаєте, ці самі ЗМІ сурмлять і про професіоналізм нинішньої влади, про неухильне зростання доходів українського народу, ощасливлених пенсіонерів, чорнобильців... Їх заангажованість владою очевидна будь-якій думаючій людині. Для мене моє чесне ім'я коштує набагато дорожче за найщедріший ангажемент від хендлерів із Банкової.

У мене досить пристойна пенсія, щоб дозволити собі бути фінансово незалежною. Всі, хто працює в нашому громадському об'єднанні, працюють безкоштовно, і це – вияв нашої громадянської позиції.

Можна порівняти, кого і як критикує «правильна» опозиціонерка Королевська, і позицію Громадянського Опору. Королевська діє в чітко дозволеному хендлерами руслі критики – далі Азарова слова не каже. А ми не тільки ведемо боротьбу проти «священних корів» Сім'ї, але й пропонуємо українцям механізми контролю влади – закон про відкликання депутатів, що обдурили своїх виборців, закон про обрання суддів народом і багато іншого. Не думаю, що позиція Опору тішить владу. І абсурдно припускати, що влада проплачуває боротьбу проти самої себе.

А на які кошти тоді існує ваша організація?

У нас організація в принципі обслуговується 5 людьми, які є співробітниками аналітичного центру «Академія». Ви не уявляєте, скільки людей у нас працюють як волонтери: юристи, адвокати, студенти.

Не все продається і купується. Деякі намагаються купити любов, прихильність, підтримку. Політики платять, щоб збільшити кіькість друзів у Фейсбуці, а я сама працюю там до другої години ночі, мені щиро цікаві всі, хто заходить на мої сторінки, я їх усіх люблю і намагаюся допомогти кожному. Ось і вся різниця.

Наскільки тісно ви зараз співпрацюєте з БЮТ?

Рівно так само, як співпрацювала в 2009 році.

Але БЮТ, судячи з усього, робить на вас ставку. Сергій Пашинський говорив, що вони співпрацюють із вами, що ви сильна особа...

Так, я співпрацюю з БЮТ і з деякими депутатами Народної самооборони. Я звернулася до них із проханням про підтримку ініціатив Громадянського опору.

Тому що в 2009 році з багатьма з них я працювала в уряді. Я працюю зараз із тими людьми, з ким спілкувалася тоді: Турчинов, Медведєв, Соболєв, Куликов, Катеринчук, Денисова. На всіх напрямах, з яких мені потрібні або допомога, або порада, я спираюся зараз на партію «Батьківщина».

У нас взаємна нормальна співпраця. Вони не дають мені ніяких завдань і не пред'являють до мене ніяких вимог, як немає таких і з мого боку. Я можу тільки коректно попросити. Якщо вони вважають за потрібне, то підтримують мою ініціативу.

Але один у полі не воїн. Тим більше, напередодні виборів. Все одно доведеться до когось приєднуватися...

Неправда. Не згодна! Якщо кожен стане воїном на своєму особистому полі, то, об'єднавшись, ми перетворимося на боєздатну армію. І це сьогодні відбувається – громадянське суспільство формується з таких самотніх бійців, які ведуть за собою десятки людей.

Чому ви вирішили, що я одна? Нас – багато. Ви не уявляєте, яка у нас підтримка — величезна кількість людей, які хочуть жити в іншій Україні, і хочуть боротися за своє право на життя і за майбутнє своїх дітей.

Петро Порошенко, витримавши тривалу паузу, таки пішов в уряд Януковича. Як думаєте, чому він погодився і чи вдасться йому врятувати українську економіку?

Чому погодився... Не можу його засуджувати. Мене Тимошенко теж запросила в найскладніший період — я була членом ПР і пішла їй допомагати. Якщо йому дали такі ж обіцянки повної підтримки і сприяння у всіх його починаннях і діях, то це було його право вирішувати і йому належить відповідати за своє рішення. Він сильний і досвідчений державний менеджер, талановитий управлінець.

Він людина, яка вміє слухати і концентруватися, на відміну від всіх, хто сидить сьогодні в Кабміні. Ніхто з них не готовий вийти до людей і почути, що вони скажуть. Вони не люблять людей.

Але Порошенко зможе ефективно працювати за однієї умови — що будуть виконані вимоги Євросоюзу про звільнення Тимошенко, Луценка та інших політв'язнів.

Ви говорили, що всі мости з Тігіпком спалили, але з колишніми однопартійцями продовжуєте спілкуватися. Як вони сприйняли новину про злиття з ПР. Всі задоволені, що стали регіоналами?

Всі, хто хотів влади, закричали: хай живе король! І зараз одержали якісь призначення. Ті, хто розумів, що морально не можуть приєднатися до партії влади, туди не пішли. Кожен зробив свій вибір. Я нікого не засуджую.

Восени в бюджеті не знайшлося грошей на чорнобильців і афганців. Чим обернуться для економіки соціальні ініціативи президента, оцінені в 25 мільярдів гривень?

Ми всі розуміємо, що це технологічне рішення до виборів. Я вже відзначала, що не вміють співробітники Януковича писати йому нормальні соціальні пропозиції. Казала, що у нас дві нації сьогодні: багаті і бідні. Коли у багатьох олігархів дохід за рік виріс на 500%, а людям говорять, що треба затягнути паски. Про які соціальні ініціативи може йтися, як не про передвиборні подачки виборцям. Ті, хто дрібніші – купують голоси гречкою і валідолом, а влада вирішила видоїти бізнес до краю, щоб купити лояльність найбільш соціально незахищених.

Більший би ефект дало наведення ладу в судовій системі, реальна боротьба з корупцією, а не базікання.

З приводу тисячі – все одно це буде «Юліна тисяча». Вже Ландік сказав, що вони дадуть дві тисячі. Ну якщо надрукують — то дадуть...

Вже вся податкова сьогодні у повному складі підтримує банк сина Віктора Януковича.

Що стосується іпотеки. Сьогодні кредитна ставка 25%, а збираються дати житло під 3%. Ну якщо й виділять таку іпотеку 2 тисячам сімей, це що, вирішить проблему? І як даються в таких умовах гроші, відомо всім — з нечуваними відкатами. Ще питання, через який банк це піде і т.д.

Соціальні ініціативи потрібно почати з себе — жити скромніше і не красти. І відразу ж грошей на все вистачить.

Розмовляла Анна Ященко