Обама висловив Януковичу занепокоєність переслідуванням опозиції

Президент США Барак Обама висловив Президенту України Віктору Януковичу занепокоєність стосовно вибіркового переслідування української опозиції.

Як йдеться у повідомленні офіційного сайту Білого дому про результати спілкування президентів під час Саміту з ядерної безпеки в Сеулі, Б.Обама висловив вдячність В.Януковичу та українському народу за те, що Україна повністю позбулася високозбагаченого урану, що є символом продовження політики України із встановлення ядерної безпеки.

Разом з тим, згідно з повідомленням, Б.Обама підкреслив важливість демонстрації життєздатності української демократії шляхом забезпечення вільних, справедливих та прозорих парламентських виборів у жовтні цього року. “Президент (США Б.Обама – УНІАН) також висловив занепокоєність США з приводу вибіркового переслідування політичної опозиції”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба українського Президента повідомила, що у Сеулі відбулася зустріч Президента України В.Януковича та Президента США Б.Обами.

Пізніше сам В.ЯНУКОВИЧ розповів журналістам, що обговорив з Б.Обамою питання ядерної безпеки у світі. За словами глави Української держави, під час розмови йшлося про те, що Україна вже зробила у питанні відмови від високозбагаченого урану, а також про перспективи відносин двох країн у питаннях ядерної безпеки.