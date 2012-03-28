Обама висловив Януковичу занепокоєність переслідуванням опозиції
Президент США підкреслив важливість демонстрації життєздатності української демократії шляхом забезпечення вільних, справедливих та прозорих парламентських виборів
Президент США Барак Обама висловив Президенту України Віктору Януковичу занепокоєність стосовно вибіркового переслідування української опозиції.
Як йдеться у повідомленні офіційного сайту Білого дому про результати спілкування президентів під час Саміту з ядерної безпеки в Сеулі, Б.Обама висловив вдячність В.Януковичу та українському народу за те, що Україна повністю позбулася високозбагаченого урану, що є символом продовження політики України із встановлення ядерної безпеки.
Разом з тим, згідно з повідомленням, Б.Обама підкреслив важливість демонстрації життєздатності української демократії шляхом забезпечення вільних, справедливих та прозорих парламентських виборів у жовтні цього року. “Президент (США Б.Обама – УНІАН) також висловив занепокоєність США з приводу вибіркового переслідування політичної опозиції”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба українського Президента повідомила, що у Сеулі відбулася зустріч Президента України В.Януковича та Президента США Б.Обами.
Пізніше сам В.ЯНУКОВИЧ розповів журналістам, що обговорив з Б.Обамою питання ядерної безпеки у світі. За словами глави Української держави, під час розмови йшлося про те, що Україна вже зробила у питанні відмови від високозбагаченого урану, а також про перспективи відносин двох країн у питаннях ядерної безпеки.