“Електоральні уподобання населення України” - прес-конференція в УНІАН

6 вересня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Центру соціально-політичних та економічних досліджень “ІМСА” на тему: “Електоральні уподобання населення України”. В роботі візьме участь експерт, кандидат соціологічних наук Євген Сірий (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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