Турчинов: щоб зберегти владу, Янукович і за монгольську мову проголосує

Заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає ініціативу Партії регіонів щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань російської мови та НАТО спекулятивною і небезпечною передвиборчою технологією.

«Ці теми - спекулятивна і небезпечна передвиборча технологія. Саме з цією технологію вони йшли на вибори у 2006 році. У них було все: свій уряд, своя більшість у парламенті, повний контроль законодавчого процесу. Але більш як за рік, вони навіть не спробували розглянути жодного питання, жодного проекту закону, пов`язаного з темою мови чи НАТО”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ, слова якого цитує прес-служба БЮТ.

Більше того, підкреслив О.ТУРЧИНОВ, “ЯНУКОВИЧ, аби отримати крісло глави уряду, підписав з Президентом універсал, в якому погодився з тим, що єдиною державною мовою є українська, і з тим, що Україна має вступити в НАТО. І для інтеграції в НАТО уряд ЯНУКОВИЧА дійсно зробив більше, ніж будь-який інший».

О.ТУРЧИНОВ пов’язує ініціативу щодо референдуму з тим, що “у Партії регіонів відчули, як земля йде з-під ніг, й саме тому вирішили переключити увагу виборців на тему референдуму з питань російської мови та НАТО”.

“У них немає результатів роботи, які можна було б пред’явити суспільству, тому вони вдалися до своєї старої політики «розділяй та володарюй» і поставили на порядок денний ті спекулятивні теми, які розколюють країну та народ», - стверджує заступник лідера БЮТ.

«Я гадаю, виборці вже зрозуміли, - продовжив О.ТУРЧИНОВ, - що питання тіньової приватизації державного майна, тотального поновлення корупційних схем в економіці, махінацій з бюджетними коштами і т.д. для клану ЯНУКОВИЧА значно актуальніші ніж проблеми, пов’язані зі статусом мови чи НАТО. Ці люди заради того, щоб бодай ще на кілька тижнів утриматися при владі, готові оголосити державною мовою України навіть монгольську, а також вступити до всіх військових блоків водночас».

За словами О.ТУРЧИНОВА, «експерти вже оцінили виборчу кампанію Партії регіонів як таку, що намагається копіювати ініціативи демократичних сил”.

БЮТ, ініціюючи всенародний референдум, свідомо уникнув тих питань, які розколюють суспільство, “а от Партія регіонів висуває на порядок денний ті проблеми, які викликають у суспільстві найгостріші суперечки, сіють недовіру та розбрат між різними регіонами України», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.