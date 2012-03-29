Попов підписав меморандуми про реалізацію інвестпроектів на 30 млрд. грн

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов підписав шість меморандумів про співпрацю та наміри реалізувати інвестиційні проекти в столиці на загальну суму понад 30 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, підписання документів відбулось сьогодні під час першого Київського інвестиційного форуму.

Так, під час Форуму був підписаний Меморандум з ТОВ «Юкрейніан Девелопмент Партнерс» про намір створити в Києві інноваційний парк BIONIC Hill. Проект передбачає створення парку інформаційних та інших високих технологій у галузі енергоефективності та енергозбереження, біотехнологій та фармацевтики. Інноваційний парк BIONIC Hill планують збудувати у Святошинському районі на ділянці площею близько 147 га. На території парку розташуються бізнес-центри, науковий центр з університетом, високотехнологічна виробнича зона, житло, дошкільні навчальні заклади, середня школа, спортивно-оздоровчий комплекс, торгівельно-розважальний центр та рекреаційна територія. Орієнтовна вартість проекту створення парку становить 8 млрд. грн.

Чотири Меморандуми про співпрацю та наміри реалізації інвестиційних проектів було підписано між київською владою і Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України.

Зокрема, підписано меморандуми про співпрацю та наміри реалізувати складову національного проекту «Місто майбутнього» міжнародний діловий район «Київ-Сіті»; про співпрацю та наміри реалізувати національний проект «Повітряний експрес» та інші інфраструктурні проекти Київського регіону в частині будівництва міської кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва від Столичного шосе до автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці Київ – Бориспіль, а також про співпрацю та наміри реалізувати національний проект «Чисте місто» на загальну суму 21 млрд. грн.

Також О.Попов підписав Меморандум про співпрацю з компанією «БЕГ Інженері Україна», яким передбачено реалізувати проект будівництва центру оптової торгівлі у Деснянському районі Києва, на території якого розміститься овочесховище, торгівельні павільйони, виставкові салони, офісні та побутові приміщення. Очікувана сума інвестицій становить 1 млн. 440 тис. грн. Проектом заплановано, що будівництво першої черги завершиться у 2015 році, а на території центру буде створено 600 робочих місць.

«Сьогодні ми вже маємо результати великої роботи, що проведена в напрямку створення умов для залучення інвестицій. Нами напрацьовано майже 150 конкретних інвестиційних проектів і вже знайдено партнерів для реалізації ключових з них. Це свідчить про те, що ми готові приймати інвестиції, а інвестор готовий вкладати кошти в економіку Києва. Це і дозволить досягти тієї мети, про яку ми амбітно заявили в Стратегії розвитку Києва до 2025 року: рівень життя в українській столиці має бути не гірше, ніж в інших європейських столицях», – заявив О.Попов, коментуючи підписання меморандумів.

Сьогодні у столиці відбувся перший Київський інвестиційний форум, організований Київською міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та світовим виданням Financial Times. Захід проводився з метою презентації інвестиційного потенціалу Києва та конкретних проектів.