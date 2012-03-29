Троє українців, звільнених з лівійського полону, повернулися додому

В Україну повернулися троє громадян України, звільнених з лівійського полону.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«З Лівії нещодавно повернулися троє українців: громадянка України, що входила в групу українських полонених у Тріполі, та двоє інших громадян, які були затримані лівійцями під час активної військової фази»,- сказав він, додавши, що їх звільнення домоглися українські дипломати.

О.Дикусаров наголосив, що на сьогоднішній день всі зусилля дипломатів зосереджені на українцях, які затримані в Тріполі й біля аеропорту "Мітіга".

За словами О.Дикусарова, вчора українські дипломати відвідали затриманих. Вони, як завжди, передали українцям всі необхідні речі, медикаменти, продукти харчування. «Коли наші дипломати відвідують українців, затримані мають можливість поговорити зі своїми рідними й близькими по мобільному телефону", - додав речник.

О.Дикусаров наголосив, що «місця, де перебувають українські громадяни - це не готелі високого класу, але в той же час і не лівійська в`язниця".

Він запевнив, що робота зі звільнення українських громадян ведеться постійно.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2011 року збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали ряд громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамагирії Муамару Каддафі.

5 вересня в МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. Серед затриманих є одна жінка.

Президент України Віктор Янукович 19 вересня доручив прем`єр-міністру Миколі Азарову і голові Служби зовнішньої розвідки Григорію Ілляшову вжити всіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян України, затриманих у Лівії.