Політик: у молоді єдиний вихід – спротив, а намет – це наш інструмент

Як передає кореспондент УНІАН, акція проводилась з метою „показати всім свою готовність до громадянського спротиву”.

Участь в акції, в рамках якої змагалися на швидкість встановлення наметів, взяли представники молодіжного крила партії «Фронт Змін», ГО «Молодь за Зміни», «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Молодий Народний Рух», «Батьківщина молода», ГО «Самі», ГО «Сокіл», ГР «УДАР молоді», «Студентська Свобода», ГО «Борець», ГО «Леви», МГО «Студентське братство Львівщини».

Як зазначили організатори, акція «Готуй намети навесні» є логічним кроком напередодні літа, де активісти планують серію молодіжних таборів, походів та змагань, щоб підготуватися до виборів 2012 року.

«Намет – це універсальний засіб, який повинна мати кожна молода активна людина, зважаючи на наближення теплого літа й опісля – ще більш спекотної осені, - зазначив координатор молодіжного крила партії «Фронт Змін» у місті Львові Андрій Олійник. – У тюрмах сидять політв’язні, молодь прагне виїхати з країни, замість доступного житла Президент будує Межигір’я, а під прикриттям Євро-2012 студентів прагнуть виселити з гуртожитків. Тому у молоді єдиний вихід – спротив, а намет – це наш інструмент».

Переможцем змагань стала команда громадської організації «Молодь за Зміни», учасники якої зуміли повністю розкласти намет за 10 секунд.

5 квітня у Києві відбудуться всеукраїнські змагання зі встановлення наметів.