Турчинов: Тимошенко могла виїхати, як, приміром, Серьожа Тігіпко

В інтерв`ю Weekly.ua він розповів, що книжка «Пришестя» про те, як в екстремальних умовах перевіряються особисті якості людини. «Я з побоюванням помічаю, що багато описаних у книжці подій починають збуватися. Тому доводиться змінювати первинний задум, так би мовити, в оптимістичнішому напрямку», - зазначив автор.

«Зараз у нас в Україні час героїв і час зрадників, час самопожертвування і час підлоти. Коли в країні відбуваються серйозні випробування і трагічні події, це завжди проявляється дуже яскраво», - сказав О.Турчинов.

Уточнивши, що героєм нашого часу він вважає Юлію Тимошенко, котра могла виїхати з країни, піти з політики, перечекати, але не зробила цей. «Приміром, як Серьожа Тігіпко - кудись у розпал кризи зник, пересидів, а потім раз - і «нова особа», - нагадав опозиціонер. На його думку, формату антигероя зараз відповідає Віктор Янукович, а зрадника - Віктор Ющенко.